Nåede kun en enkelt svingom: Tv-vært er ude af Vild med dans

INDLAND: Alle 12 par var på gulvet, da der fredag aften var sæsonpremiere på TV2-programmet "Vild med dans".

For første gang i showets historie skulle et par dog forlade gulvet allerede i program nummer et, og her var det tv-værten Christian Bækgaard og Mille Funk, der ikke formåede at vinde dommernes og seernes stemmer.

Traditionelt har danserne ellers været fredet i første show.

Parret var i omdans mod skuespilleren Lucas Hansen og Sofie Kruuse.

Der blev både danset quickstep, chachacha, vals og salsa fredag aften, og dommerteamet, der igen i år består af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Britt Bendixen og Jens Werner, havde både ris og ros til nydanserne og deres professionelle partnere.

Især skuespilleren Iben Hjejle og hendes partner, Morten Kjeldgaard, fik flotte ord med på vejen af dommerne, der blandt andet kaldte deres chachacha for "aftenens bedste dans".

Det er 14. gang, "Vild med dans" løber over skærmen. Næste fredag skal endnu et par stemmes ud.

/ritzau/FOKUS