Når magteliten misbruger sin stilling, skal det have en konsekvens

Tirsdag trak Per Christensen sig som formand for Danmarks største fagforbund 3F. Det gjorde han i kølvandet på BT's opsigtsvækkende afsløringer om hans privatliv.

Han har ad to omgange levet sammen med to kvinder, der hver især troede, at de var fagforeningsbossens eneste partner. To svigerfamilier, to sæt bonusbørn og to forskellige omgangskredse.

3F's næstformand Tina Christensen, der konstitueres som ny formand, sagde efter fratrædelsen:

- Måske var det engang sådan, at man kunne skille privatliv og arbejdsliv, når man var en fremtrædende figur.

Det kan man stadig. Sagen er bare den, at der ikke er tale om, at BT har blandet Per Christensens privatliv og arbejdsliv sammen. Det har han selv gjort.

BT kunne nemlig fortælle, at han både har benyttet en 3F-lejlighed og 3F-advokat til at få sit dobbeltliv til at hænge sammen. Han har (mis)brugt møder, forhandlinger og sågar en konference med en minister i sit spind af løgne for at få det hele til at hænge sammen.

Sagt på en anden måde. Hans fremtrædende rolle som formand - og inden det forbundssekretær - for Danmarks største fagforbund muliggjorde løgnen.

Og som formand for 3F er man ikke hr. hvem som helst. Nærmere tværtimod.

De to sociologer Christoph Ellersgaard og Anton Grau Larsen fra CBS forsker i magt- og elitestrukturer. Ad to omgange har de på baggrund af omfattende datasæt kortlagt og rangeret de mest magtfulde mennesker i landet. Eliten. Om dem skriver de i deres bog "Magteliten" fra 2015:

- Øverst i samfundet er en lille kreds af mennesker forbundet med hinanden på kryds og tværs, og de træffer dagligt beslutninger, som får afgørende betydning for resten af befolkningen.

Denne elite består ikke af ret mange, skriver de. Under 500 mennesker.

- Men deres indflydelse er enorm. Eliten er dybt engageret i udviklingen i det danske samfund, og de er altid til stede, hvor de store beslutninger bliver taget.

I politiske kommissioner, råd og nævn, hvor nye love bliver til. I fagforeningerne, hvor arbejdslivets rammer bestemmes. På universiteterne. Og i bestyrelserne for landets største virksomheder.

Deres magtanalyse fra 2015 var baseret på datasæt frem til 2013. Her figurerede Per Christensen ikke på listen over de 423 mest magtfulde personer i landet. Men i deres analyse fra 2017 lå Per Christensen nummer 9. Han havde 19 poster, blandt andet tunge poster som deltagelse i World Economic Forum i Davos, Det Økonomiske Råd, ATP, Disruptionsrådet og LO. Det er værd at bemærke, at de uformelle netværk på kryds og tværs også tæller med i rangeringen.

Så det er ikke er en eller anden blød eller abstrakt magt, han har udnyttet til at leve sit dobbeltliv. Det er hårdkogt, konkret magt i magtens allerinderste cirkler. Og den magt gjorde det muligt for ham at udnytte adskillige kvinder i årevis.

Derfor skyder 3F’s næstformand helt ved siden af skiven, når hun drømmer sig tilbage til en verden af i går, hvor man kunne skille arbejdsliv fra privatliv. For Per Christensen udnyttede netop sit arbejdsliv til at køre sit privatliv.