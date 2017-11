Nabo mistænkt for at sætte ild til kvindes lejlighed

HELSINGØR: En kvinde vågnede natten til lørdag og opdagede, at det brændte i hendes lejlighed på H.P. Christensens Vej i Helsingør.

Det lykkedes kvinden at redde sig selv og sin hund ud af lejligheden og få tilkaldt brandvæsnet og politiet, oplyser vagtchef Martin Bakke, Nordsjællands Politi.

Alarmen om branden kom kort før klokken 02.30 lørdag.

Politiets undersøgelser viser, at branden tilsyneladende er påsat.

- Det viser sig, at der er knust en rude i lejligheden og på ukendt vis tændt ild i en sofa, der stod inden for vinduet, siger Martin Bakke.

Kvinden har kastet mistanke på en nabo. Hun har oplyst til politiet, at hun fredag havde en konflikt med denne nabo, der er en 52-årig mand.

Politiet kontaktede naboen og konstaterede, at han har brandsår på hænderne, oplyser Martin Bakke.

Manden er blevet anholdt og sigtet for at have knust en rude og sat ild på en sovesofa i lejligheden.

Sigtelsen går på forsætlig brandstiftelse. Han nægter sig skyldig og har ifølge vagtchefen ikke ønsket at udtale sig til politiet.

Manden fremstilles lørdag i grundlovsforhør i Retten i Hillerød, hvor anklagemyndigheden vil have ham varetægtsfængslet.

/ritzau/