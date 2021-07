Naboer gav en hånd med, da carport brændte

BINDSLEV:Ejeren af en ejendom på Mosbjergvej nær Bindslev fik tirsdag morgen hjælp af sine naboer, da det pludselig begyndte at brænde i hans carport.

Ejeren selv nåede at flytte et køretøj samt nogle gasflasker ud af carporten, inden de blev flammernes bytte, men et møbel i carporten udbrændte, ligesom nogle klare tagplader i plastick nåede at smelte, før brandfolk fra Nordjyllands Beredskabs station i Sindal nåede frem og fik ilden helt under kontrol.

Efterfølgende var der anerkende ord fra indsatsleder Jørgen W. Pedersen, Nordjyllands Beredskab, for den indsats, ejeren og naboerne leverede.

- De har gjort det godt. Vi skulle kun efterslukke, fortæller han.

Det er uklart, hvordan ilden i carporten opstod. Og derfor sender Nordjyllands Politi også brandteknikere til adressen for at kaste lys over brandårsagen.

Det oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

- Der skal ske nogle undersøgelser, så brandstedet er ikke frigivet. Ejeren kan ikke sige noget om, hvordan ilden er opstået, og så skal vi have nogle teknikere på, forklarer vagtchefen.