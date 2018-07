Noget værre svineri: Naboer klager over stanken fra døde grise

JØRSBY: Stank fra døde grise har fået beboere på Strandvænget til at indgive klager til Morsø Kommune. Seneste tilfælde er i denne uge, fortæller nabo Birgitte Stahl torsdag til Morsø Folkeblad.

Sammen med sine naboer har hun for nylig oplevet, at der med deres vurdering gik op mod tre dage, før grisene blev afhentet.

- Muligheden for, at de har ligget der i over tre døgn i over 20 graders varme er der. Ud fra stanken og grisenes oppustede tilstand så det ikke ud om, at de lige var afgået ved døden, siger hun og understreger, at hun ikke ønsker en konflikt og heller ikke ved, om der er sket brud på lovgivningen.

Et opslag på Morsø Kommunes Facebookside bekræfter Birgitte Stahl og hendes naboers oplevelse. For Jakob Ponsgård beskriver i sit opslag både stanken, og hvordan de døde grise er placeret i grønne affaldscontainere.

Grisene tilhører svinefarmen Øster Hunderup, som tilhører He-Va Landbrug, hvor adm. direktør Anders Christiansen ikke ønsker at kommentere sagen.