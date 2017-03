Aalborg-boss: Idioti ikke at gå efter førstepladsen

- Ilden fik fat i lidt træværk og andre småting, og så kom der hul i loftet. Men det var hurtigt og smertefrit for os at få styr på ilden, siger indsatslederen.

Ilden menes at være opstået på grund af en varm arbejdslampe, der blev brugt i forbindelse med ombygning.

- Naboerne var hurtige til at slå alarm, så det var bare godt. Vi fik hurtigt styr på ilden, fortæller Jakob Schmidt.

Her opdagede nogle beboere på vejen Bakkebo, at der kom røg ud fra naboejendommen.

Der er ros fra indsatsleder Jakob Schmidt, Nordjyllands Beredskab i Aalborg, efter at brandfolkene mandag morgen blev kaldt til Nibe.

