Nadal klar til US Open finale

TENNIS: Verdens bedste tennisspiller hedder i øjeblikket Rafael Nadal. Det satte den spanske verdensetter en tyk streg under natten til lørdag, da han spillede sig i finalen ved US Open efter sejr over argentinske Juan Martin del Potro i fire sæt.

4-6, 6-0, 6-3, 6-2 lød cifrene efter et opgør, hvor del Potro formåede at bryde Nadals serv i første sæt ved stillingen 2-2, for derefter at holde sin egen og tage sættet.

Men det var også sidste gang, at spanieren lod del Potro blive farlig. Nadal spillede med fysisk overskud, og var overlegen i alle spillets facetter.

Specielt Nadals serv gav problemer for del Potro, der ikke fik spillet sig frem til én eneste break bold efter første sæt.

Nadal kværnede derimod derud af og slog 45 vindere i et opgør, hvor han kun lavede 20 uprovokerede fejl.

Finalen ved US Open er Nadals tredje grand slam-finale i år. I Australian Open tabte han til sin evige rival, Roger Federer, mens han selv var suveræn ved French Open, som han vandt for 10. gang i karrieren.

- Jeg har haft en fantastisk sæson efter nogle hårde perioder med mange skader de senere år. Det har været et meget følelsesladet år. Jeg er nu i finalen igen og har muligheden for endnu en titel, det er meget vigtigt for mig, siger Nadal.

Sydafrikanske Kevin Anderson venter på den anden side af nettet, når finalen spilles søndag. Det er Andersons første grand slam-finale.

Anderson slog tidligere på aftenen spanske Pablo Carreño Busta i fire sæt.

4-6, 7-5, 6-3, 6-4 lød cifrene efter et opgør, hvor Anderson kom sig over forskrækkelsen ved at tabe første sæt, men siden holdt sin serv resten af kampen.

Og netop serven blev igen Andersons helt store våben, da han med 22 serveesser formåede at holde Busta fra fadet i resten af opgøret.

De gange, hvor det ikke var den frygtindgydende serv, der afgjorde pointene for Anderson, var han dygtig til at komme til nettet og få afgjort boldene.

Kevin Anderson, der er seedet som nummer 28 ved turneringen i New York, fik samtidig sendt hele 58 vindere afsted i opgøret, der varede lidt under tre timer.

