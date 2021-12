Nadia Nadim er "ekstremt skuffet" over fordømmelse af Qatar-besøg

FODBOLD:Landsholdsspiller Nadia Nadim reagerer nu på den kritik, hun har fået, efter at hun har været på besøg i Qatar som led i promoveringen af næste års VM-slutrunde i fodbold.

Det sker på det sociale medie Instagram.

Hun skriver blandt andet, at hendes egne familiemedlemmer blev evakueret fra Afghanistan takket være Qatar, og at hun altid vil være taknemmelig for det.

- Det er ekstremt skuffende at læse og høre om folk, der fordømmer mine handlinger.

- Jeg tilbragte tid med børn, der voksede op på samme måde, som jeg gjorde. Nogle af dem er adskilt fra deres familier, og mange af dem vil gerne leve med glæde i deres liv, skriver hun blandt andet.

I opslaget skriver hun også, at hun rejste til Qatar for første gang i september for at få en operation, og at hun var tilbage i landet i sidste uge for en opfølgning.

Her var hun inviteret til at tale ved et topmøde om uddannelse. Derudover fik hun muligheden for at besøge et center for afghanske flygtninge, skriver hun.

Hun skriver, at hun ikke er enig i alt, hvad Qatar gør.

- Jeg tror dog på at være del af forandring og fremskridt. Og jeg ved, at med min historie, min viden og min sociale samvittighed kan jeg spille en positiv rolle i forhold til at støtte de fremskridt, skriver hun.

Den 33-årige Nadim, der til dagligt spiller i den amerikanske klub Racing Louisville FC, skriver desuden, at hun har det godt med sin beslutning om at tage til Qatar.

- Alle der kender mig ved, at mine beslutninger i livet først og fremmest er baseret på integritet og ikke økonomisk vinding, skriver hun.

Kritikken af Nadia Nadim har lydt på, at hun har været med til at promovere Qatar og male et skønmaleri af landet, der i lang tid har været under massiv kritik for dårlige menneskerettighedsforhold.

I en video, som Nadia Nadim har delt på sociale medier fra opholdet, roser hun Qatar for at hjælpe folk, efter at landet i forbindelse med Talibans magtovertagelse i Afghanistan tidligere på året har taget imod flygtninge.

Nadia Nadim var ikke i Qatar på vegne af Dansk Boldspil-Union (DBU).

DBU har tidligere på ugen udtalt, at forbundet ikke ønsker at blive associeret med Nadia Nadims tur til Qatar, og direktør Jakob Jensen understreger, at hendes besøg ikke ændrer på forbundets arbejde i landet.

- Vi i DBU er imod, at VM skal være i Qatar. Vi arbejder for at skabe forandringer i Qatar, så migrantarbejderes rettigheder kan blive forbedret, og vi kan konstatere, at forbedringerne er undervejs, siger Jakob Jensen.

/ritzau/