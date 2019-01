Nadia Nadim fortsætter karrieren i fransk storklub

PARIS: Den danske fodboldspiller Nadia Nadim prøver lykken i Frankrig.

Angriberen har skrevet under på en kontrakt med Paris Saint-Germain, der løber frem til 30. juni i år.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er meget glad for at komme til Paris Saint-Germain. Det er en stor, europæisk klub, som jeg håber at vinde mange titler med.

- Det er et ambitiøst hold med mange talenter. Jeg er sikker på, at jeg her vil kunne udvikle mig på det højeste franske og internationale niveau, siger Nadia Nadim på den franske klubs hjemmeside.

Paris Saint-Germain ligger i øjeblikket nummer to i den franske kvindeliga bag Lyon, der er forsvarende mester og som også vandt Champions League i sidste sæson.

Nadim fik i december ophævet sin kontrakt med Manchester City, som hun dermed kun spillede for i et år.

Hun fik ellers en drømmestart på karrieren i den engelske klub, da hun scorede i sin debut mod Reading. Siden gik det ned ad bakke, og Nadim krævede i juli et skifte væk fra Manchester City, blot syv måneder efter hun var ankommet, fordi hun aldrig havde følt sig hjemme.

Før tiden i det engelske bød karrieren på ophold i de to amerikanske klubber Portland Thorns FC og Sky Blue FC.

Inden Nadia Nadim tog springet til USA, spillede hun for Fortuna Hjørring og IK Skovbakken i Danmark.

Angriberen, der onsdag fyldte 31 år, er noteret for 85 landskampe for Danmark, hvori det er blevet til 29 mål.

Nadia Nadim var en vigtig del af landsholdets succesfulde EM-slutrunde i 2017, hvor holdet spillede sig hele vejen til finalen.

På en straffesparksscoring bragte hun Danmark på 1-0, men danskerne måtte se sig besejret 2-4 af Holland.

Også uden for banen har hun markeret sig. Hun modtog Berlingskes pris som Årets Dansker i 2017.

