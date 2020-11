Nadia Nadim misser landskamp på grund af corona

FODBOLD:De danske fodboldkvinder er ramt af coronavirus før tirsdagens EM-kvalifikationskamp hjemme mod Italien.

Landsholdsspillerne Nadia Nadim og Simone Boye samt assistenttræner Kristian Mørch Rasmussen er blevet testet positive med covid-19, oplyser Dansk Boldpil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

- De er alle tre blevet isoleret og sendt hjem. Samtidig har DBU valgt at isolere to spillere og en træner for en sikkerheds skyld, skriver unionen.

Landsholdslægen Søren Kaalund vurderer, at smitten er sket, før at spillerne blev samlet i lejren i Herning.

