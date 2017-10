Nadim: Nu skal jeg spille fodbold på min måde

DANMARK: Landsholdsstjernen Nadia Nadim spiller tirsdag aften sin sidste fodboldkamp i 2017.

Når VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Kroatien er forbi, så har den 29-årige angriber udsigt til en pause på to måneder, inden hun til januar starter op i engelske Manchester City.

Selv om der ikke er flere opgaver på programmet i klub- eller landsholdsregi, så slipper Nadim ikke bolden helt.

- Jeg kommer til at spille en del indendørsfodbold og street fodbold med mine venner. Så kan jeg selv være herre over min hverdag, og det glæder jeg mig til. Jeg skal ud at spille hver dag. Det bliver fodbold, som jeg gerne vil spille det, hvor man ikke skal møde op på et eller andet tidspunkt og lave øvelser, man ikke vil, siger Nadia Nadim.

Ud over at spille fodbold med vennerne er planen at løbe- og styrketræne, før hun skal starte op i Manchester City i 2018. Derudover har hun et klinikophold i forbindelse med sit medicinstudium ved Aarhus Universitet.

For halvanden uge siden var Nadim med til at føre Portland Thorns frem til det amerikanske mesterskab.

Da titlen var hjemme, var danskerens kontrakt med Portland Thorns bragt til ende.

- Det har været fedt og en stor oplevelse. Jeg er virkelig glad for, at vi vandt mesterskabet. Jeg har altid sagt, at jeg skulle videre, når jeg har vundet det, så det kunne ikke passe bedre. Det var en fin afslutning på min rejse i USA, siger angriberen.

Selv om Nadim Nadim risikerer at komme ud af kampform de næste par måneder, så regner hun med at være klar, hvis der skulle dukke en ekstra landsholdsopgave op.

Flere af spillerne på det danske landshold har et håb om, at fredagens aflyste VM-kvalifikationskamp mod Sverige kan blive spillet. Det er dog op til Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

- Tiden må vise, om jeg er klar, men det tror jeg. Jeg kommer til at holde mig i form, og det drejer sig kun om to måneder. I City spiller vi den første kamp 7. januar, og der vil jeg gerne være klar og i fin form, siger Nadia Nadim.

Tirsdagens VM-kvalifikationskamp i Zagreb fløjtes i gang klokken 18.

Landsholdet åbnede for en måned siden VM-kvalifikationen med en 6-1-sejr på udebane over Ungarn.

/ritzau/