Nærkontakt med sælerne

AGGER: Sæler er særdeles nysgerrige og kommer ofte ganske tæt på, hvis man vover sig ud i det område ved Agger Tange, hvor de ligger og daser i solen, inden jagten på det næste måltid går ind. Men man skal ikke prøve på at give dem et besøg på egen hånd, da der er ret stor risiko for at støde på grund, hvis man i egen båd tager ud i det lavvandede område øst for udmundingen af Limfjorden mellem Agger og Thyborøn.

For andet år i træk arrangerer Jyllandsakvariet i Thyborøn ture fra Agger, og deres både egner sig fint til det lavvandede område.

- Båden stikker 50-60 centimeter, så vi kan nå langt ind, sagde Michael Madsen, som er indehaver af Jyllandsakvariet og også fungerer som guide på nogle af turene.

Godt en kilometer inde i Krik Vig på sandbankerne møder man dem, det hele drejer sig om; Gråsæl og spættet sæl. De er lette at kende fra hinanden, da gråsælerne har et aflangt hoved - lidt i stil med et hestehoved.

- Spættet sæl har et mere nuttet hoved, sagde Michael Madsen.

Denne spættet sæl, som der findes 800-1000 af i det vestlige område af Limfjorden, var tilpas nysgerrig, så den kom ganske tæt på båden.

Det vestlige område af Limfjorden er hjemsted for 30-40 gråsæler og 800-1000 spættet sæler.

- Og de elsker at ligge her på sandbankerne og dase i solen, sagde Michael Madsen.

Derfor er der ret stor sandsynlighed for, at man kommer til at se sæler, når man melder sig til en sælsafari hos Jyllandsakvariet. Nogle gange kan man komme helt tæt på. Andre gange beder sælerne om, at man holder lidt afstand.

- Det skyldes lyden, så det afhænger lidt af vindretningen, sagde Michael Madsen.

Sælerne beder en om at skrubbe af, når de basker med lufferne.

Nogle af dem som havde taget turen til Agger Tange, var Helle Lichtenberg fra Hadsten, som havde taget døtrene Geske og Asta med.

- Det er sjovt at se sælerne. De er store, og så er det sjovt at sejle stærkt, sagde Asta Lichtenberg, som dog har set en sæl før.

- Men den lå på stranden uden hoved.

Tirsdag middag så hun masser af levende sæler.

