Nærpoliti: Hvad er vigtig for nordjyderne?

AALBORG:I Go´morgen-showet på RadioNORDJYSKE tirsdag morgen havde radiovært Mark Russel to nordjyske borgemestre med i et interview om nærpolitistationer i det nordjyske. Hvad mon de tænker om nærpolitistationer og hele denne decentraliseringsplan, som regeringen lægger op til? Og hvad håber de på, at det giver borgerne i deres hverdag? Hop ind og lyt med her og hør hvad to af Nordjyllands borgmestre har af forventninger til det kommende nærpoliti:

Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune, siger:

Lyt til... Birgit Hansen

Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, siger:

Lyt til... Mogens Gade

