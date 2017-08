Næsten 5000 mødes til MC-træf i Thy

THY: - Man får altid en god krammer og en røverhistorie, når man tager en "walk about" og besøger de andre telte. Det er kanonhyggeligt.

Sådan lyder det fra Jan Søndergaard, MC Bananas i Romlund.

Jan Søndergaard er en af de 4667 motorcyklister, der inden lørdag formiddag klokken 11 var gået igennem tælleapparatet ved Thy Træf.

Thy Træf arrangeres i år for 39. gang af syv klubber i Thy og Han Herred.

Deres erklærede mål er at lave et træf, hvor hyggen er i højsædet og hvor prisniveauet er sådan, at alle kan være med.

I løbet af tre dage står programmet på musik, mc-relaterede udstillinger, fællesture - og hygge.

- Det har været forrygende. Der har været en kanongod stemning og en fin omsætning, lød det fra Thy Træfs formand, Nis de Lasson, lørdag eftermiddag.

Thy Træf slutter søndag middag.