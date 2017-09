Næsten 60.000 er på flugt fra rumlende vulkan

Det oplyser myndighederne på den indonesiske ø ifølge nyhedsbureauet AP.

Folk flygter af frygt for et stort udbrud fra vulkanen Agung.

Det seneste udbrud ligger over et halvt århundrede tilbage. I 1963 omkom flere end 1000 mennesker, da Agung spyede aske og lava ud.

En talsmand for Indonesiens katastrofeberedskab oplyser tirsdag lokal tid, at over 57.000 mennesker nu har forladt området nær vulkanen.

Rystelserne fra bjerget er tiltagende, og det ses som indikation på, at magma fortsætter med at bevæge sig op mod overfladen. Et udbrud kan dermed være nært forestående, oplyser talsmand Sutopo Purwo Nugroho.

- Risikoen for et udbrud er meget høj, men vi kan ikke være sikre på, hvornår det vil ske, siger han ifølge AP.

Der blev mandag registreret over 560 mindre jordskælv nær vulkanen. Hovedparten var ikke særlig dybe, tilføjer talsmanden.

Evakueringen af folk fra landsbyer nær vulkanen begyndte op til weekenden. Beredskabsniveauet på øen blev samtidig hævet til det højeste. Lørdag havde omkring 10.000 personer forladt området.

Siden er antallet af personer, som søger i sikker afstand af vulkanen, løbende gået op.

Myndighederne har ifølge nyhedsbureauet Reuters advaret turister og beboere mod at campere eller tage på vandreture i en radius af ni kilometer fra krateret.

Nogle turister vælger at afkorte deres ophold på den populære ferieø.

Et kraftigt udbrud vil sandsynligvis medføre lukning af den internationale lufthavn i provinshovedstaden Denpasar.

Sker det, vil mange turister strande på øen, der har tæt på fire millioner indbyggere.

- Det er noget forfærdeligt noget. Vi ønsker at komme væk herfra for at være på den sikre side, siger en australsk kvinde i lufthavnen til AP.

Myndighederne oplyste mandag, at hundredtusindvis af ansigtsmasker vil blive delt ud på Bali som led i regeringens humanitære indsats. Den inkluderer også udlevering af tusindvis af madrasser og tæpper.

Agung ligger omkring 75 kilometer fra turistbyen Kuta. Vulkanen har rumlet siden august.

