Næsten hver tredje organdonor er over 70 år

Gruppen af organdonorer over 70 år er vokset sidste år. Det viser nye tal for organdonation i 2017, som Sundhedsministeriet offentliggør tirsdag.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Således var 29 procent af samtlige organdonorer sidste år 70 år eller ældre. Det svarer til lige knap hver tredje donor.

I 2016 var det tal på 22 procent.

De vigtigste forklaringer er, at mange mennesker i dag er sunde og raske længere. Samtidig er de lægefaglige teknologier forfinet.

Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har man tidligere haft den opfattelse, at det ikke længere var relevant at tale om organdonation, når en person nåede en vis alder.

- Men den begrænsning er der ikke længere, og derfor er det vigtigt, at vi får en større bevidsthed om, at det er lige så relevant for en ældre medborger som for en yngre at tale med vores kære om, hvad vi ønsker, og udfylde donorkortet, siger hun til Kristeligt Dagblad.

En nyre kan fungere i op til 120 år. Også leveren har en lang levetid. Derfor er det særligt disse to organer, som doneres fra gruppen af ældre.

Også dødsårsagerne blandt de ældre donorer gør en positiv forskel.

Den traditionelle organdonor, som har været ude for en ulykke, bliver mere sjælden. Det fortæller Christina Rosenlund, konstitueret overlæge og donationsansvarlig i Region Syddanmark.

På hospitalerne har man i dag større opmærksomhed på, om der ligger potentielle donorer andre steder.

- Det gælder især de neurologiske afdelinger, og det er især personer, der har fået hjernebødninger eller blodpropper i hjernen – og det er de ældre, siger Christina Rosenlund.

