Næsten hver tredje unge russer vil emigrere

En tredjedel af Ruslands befolkning mellem 18 og 24 år vil flytte fra landet og bo et andet sted, viser en ny undersøgelse foretaget af det offentlige målingsinstitut VTsIOM.

Målingen viser, at der er stadigt flere unge russere, som foretrækker at bo i et andet land end deres eget. For fire år siden var det mellem 21 og 26 procent som gerne ville flytte til udlandet.

Nu siger 31 procent, at de ville udvandre. 16 procent af deltagerne i undersøgelsen siger, at de ville foretrække at flytte til Tyskland. Derefter kommer USA og Spanien.

- Udvandring har i lang tid ikke været opfattet som at flytte væk uden mulighed for at vende tilbage, siger meningsmålingsinstituttets leder, Stephan Lvov.

Livskvaliteten har været faldende i Rusland i den seneste periode under præsident Vladimir Putin, og landet er i stigende grad blevet internationalt isoleret.

Den russiske økonomi lider under vestlige sanktioner, som blev indført efter Ruslands annektering af Krim i Ukraine.

Spændingerne mellem Rusland og Vesten er også taget til som følge af russernes rolle i krigen i Syrien.

- Set hen over alle aldersgrupper er det en ud af ti russere, som ønsker at rejse til udlandet, siger VTsIOM. Dette tal har svinget en smule mellem 10 og 13 procent i årene siden 2011.

2000 russere har deltaget i undersøgelsen, som ifølge Stepan Lvov viser, at et stigende antal unge russere viser voksende åbenhed over for den øvrige verden.

Over 313.000 russere forlod landet i 2016, viser de seneste opgørelser fra den statslige statistik Rosstat.

/ritzau/AFP