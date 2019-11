Næsten hvert andet fastforrentede boliglån er sagt op i 2019

KØBENHAVN:Et hidtil uset antal kroner og øre er i 2019 fløjet rundt på det danske boligmarked. Mandag står det klart, at der i år er opsagt fastforrentede boliglån for over 500 milliarder kroner.

Fristen for at opsige sit boliglån til december udløb i fredags. Det er nødvendigt at opsige sit boliglån, hvis man vil lægge det om.

Den samlede værdi af fastforrentede boliglån er på omkring 1150 milliarder kroner - dermed er nærved halvdelen blevet opsagt eller konverteret i løbet af året.

Dermed står det også klart, at 2019 har været historiske tider på boligmarkedet. Hidtil er 2005 det år, hvor der er sket den største omlægning af danskernes boligøkonomi. Her blev i underkanten af 400 milliarder omlagt.

Det viser en analyse fra cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

Han forklarer, at de massive ændringer i noget, der ofte er en betydningsfuld del af boligejernes privatøkonomi, særligt får to betydninger:

- De danske boligejere er stillet stærkere på flere fronter. Et er i det månedlige husholdningsbudget. Her har man fået frigivet nogle tusind kroner hvert eneste år. Når man får en lavere rente, får man et billigere boliglån, siger han.

- En anden front er, at det øger sikkerheden på boligmarkedet imod rentestigninger. Mange af de lån, der er indfriet er to-procentlån. Så har man valgt et-procentlånet i stedet for. Det beskytter friværdien bedre.

Selvom det kan lyde som en ren gavebod for boligejere, skal man ifølge Jeppe Juul Borre også gøre sig klart, at de lave renter er født af frygt for fremtiden.

- Det sker på baggrund af nervøsitet og uro på de finansielle markeder, siger han.

- Det har især været politisk skabt uro. Der har været handelskrig, og egentligt også uro fra brexit. Der er kommet en iboende frygt for recession i den globale økonomi, men også hos Tyskland - vores største handelspartner.

- Det kan også komme til at ramme det dansk økonomi og det danske arbejdsmarked.

Ifølge Jeppe Juul Borre får uroen investorer til at søge mod sikre steder at placere sine penge. Og her er obligationer til danske boliglån i høj kurs.

