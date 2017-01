DANMARK: I årtier har formænd og næstformænd i fagbevægelsen haft en fast udløbsdato, så de skal stoppe, når de når en bestemt alder. Men nu kan fagbevægelsen blive tvunget til at skrotte aldersgrænserne.

Det skriver Ugebrevet A4.

Sidste sommer slog en principiel afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet nemlig fast, at den tidligere formand for HK/Privat, Karin Retvig, blev ulovligt forskelsbehandlet på grund af alder, da hun i 2011 ikke kunne genopstille til posten, fordi hun var over 60 år.

HK har valgt ikke at betale den godtgørelse på 25.000 kroner, som Ligebehandlingsnævnet har tildelt Karin Retvig. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene.

HK er langt fra alene om at have aldersbestemte fratrædelser for deres formænd. Det samme er tilfældet i hovedorganisationen LO og andre store LO-forbund som 3F, Dansk Metal og FOA. De vil alle være nødt til at slette aldersgrænserne, hvis domstolene stadfæster Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

- Hvis Ligebehandlingsnævnets afgørelse står til troende, så vil det samme gælde for de øvrige aldersgrænser. Det er ligegyldigt, om det er en bestemt alder, eller om det er knyttet op på den gældende folkepensionsalder. Der er stadig tale om aldersdiskrimination, siger Christian Højer Schøler, adjunkt på Syddansk Universitet med speciale i arbejdsret, som har skrevet ph.d. om aldersdiskrimination.

Frist indtil dom

Indtil der kommer en endelig domstolsafgørelse, kan de faglige organisationer godt beholde deres tvungne pensionsalder. Dog risikerer de, at andre tillidsvalgte følger i fodsporene på Karin Retvig og kræver godtgørelse for ulovlig forskelsbehandling.

Hos FOA er spørgsmålet særdeles aktuelt, fordi FOA’s love tvinger formand Dennis Kristensen til at stoppe på posten, når han når pensionsalderen i foråret 2018.

Op til forbundets kongres i november sidste år fik FOA udarbejdet et juridisk notat af professor, dr.jur. i arbejdsret ved Københavns Universitet, Jens Kristiansen. Heri konkluderes det, at det er "nærliggende", at lønnede tillidsvalgte også er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Og at FOA’s love som konsekvens heraf vil være ugyldige.

Intet krav fra FOA-formand

FOA-formand Dennis Kristensen vil dog ikke gøre et krav gældende over for FOA, selvom han gerne ser en ændring af forbundets love.

- Da jeg blev valgt som formand i 2002 var det en præmis, at jeg skulle stoppe i 2018, og derfor kan jeg ikke finde på at gøre et andet krav gældende, siger Dennis Kristensen til Ugebrevet A4.

LO-formand Lizette Risgaard vil ikke gå nærmere ind i gyldigheden af LO’s pensionsregler, da sagen stadig er verserende, men siger til Ugebrevet A4:

- Det siger sig selv, at LO’s love altid skal overholde gældende lovgivning.

HK og Karin Retvig har ikke ønsket at kommentere sagen overfor Ugebrevet A4.

Ifølge Christian Højer Schøler vil det formentlig vare flere år, før sagen bliver endeligt afgjort, da han forventer, at den bliver indbragt for EU-Domstolen.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet opfordrer til foreløbigt at slå koldt vand i blodet.

- Jeg er sikker på, at den her sag med Karin Retvig kommer til at køre hele vejen til EU-Domstolen, og her er det slet ikke sikkert, at man kommer frem til samme resultat som Ligebehandlingsnævnet, siger han til Ugebrevet A4.