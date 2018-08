Nam vinder igen fiskekonkurrence

HIRTSHALS: Restaurant Nam fra Aalborg har været med i Local Cooking kokkekonkurrencen i Hirtshals to år i træk og dens dygtige kokke har nu vundet to år i træk.

Det blev afgjort torsdag, da 10 restauranter fra Nordjylland dystede om at lave den bedste fiskeret med skærissing. Det store telt ved trappen i Hirtshals var rammen om konkurrencen, som sætter fokus på friske, lokale råvarer.

Fiskene var naturligvis fanget ud for Hirtshals torsdag morgen.

Et kompetent dommerpanel bestående af seks dommere - blandt andre Nomakok Torsten Vildgaard - smagte sig gennem lækkerierne.

Panelet placerede restaurant Villa Vest i Lønstrup på andenpladsen og restaurant Tabu i Aalborg på tredjepladsen.

Vinderen scorer 20.000 kroner og går videre til landsfinalen ved Food Festival i Aarhus 7. september.

Ideen bag Local Cooking er at give danske spisesteder et stærkere lokalt udtryk og give gastronomien et løft i hele landet.

Konkurrencen er del af Hirtshals Fiskefestival, som officielt åbner fredag 3. august.