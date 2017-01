Trumps to ældste sønner overtager faderens forretning

Trumps to ældste sønner overtager faderens forretning

Nicolaj Thomsen er på kontrakt i Nantes til sommeren 2020, men franskmændene lader til allerede at have fundet nordjydens afløser. Onsdag blev den colombianske kantspiller Felipe Pardo lejet i græske Olympiakos.

- Vi forhandler med FCK. Han er på vej til lægetjek, siger Franck Kita på et pressemøde.

Onsdag eftermiddag bekræfter Nantes-direktør Franck Kita således, at den tidligere AaB-profil skal til lægetjek hos de danske mestre.

NANTES: Nicolaj Thomsens skifte fra Nantes til FC København er rykket et stort skridt nærmere.

Den franske klub bekræfter, at et salg af Nicolaj Thomsen nærmer sig

