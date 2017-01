NANTES: Den tidligere AaB-profil Nicolaj Thomsen kan være på vej mod et skifte til FC København. Over for det franske medie 20minutes bekræfter Thomsens nuværende arbejdsgiver Nantes således, at man i øjeblikket ligger i forhandlinger med de danske mestre.

Dermed kan Nicolaj Thomsen være på vej tilbage til dansk fodbold bare et halvt år efter, at AaB solgte kantspilleren til den franske klub.

Her var skagboen ønsket af den daværende træner Rene Girard, men han er siden blevet afløst af portugiseren Sergio Conceição, der ikke lader til at kigge Nicolaj Thomsens vej.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe Nicolaj Thomsen for en kommentar.