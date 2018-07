Narkobilist i vanvittig biljagt

LØGSTØR: En politipatrulje måtte have den helt tunge højrefod i brug for at få stoppet en narkopåvirket bilist natten til onsdag. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Patruljevognens ANPG-system gav en alarm for, at ejeren af Audi’en var frakendt kørekortet, men da den forsøgte at standse bilen, havde føreren absolut ingen intention om at følge politiets anvisninger.

Tværtimod blev der gasset voldsomt op, og den vilde jagt fortsatte nordpå ad Aggersundvej, hvor hastigheden nåede op over 220 km/t på landevejen. I rundkørslen ved Kelddalvej drejede bilisten dog ind og standsede, så betjentene kunne få ham anholdt.

Ifølge døgnrapporten afslørede et pust i narkometeret, at den 37-årige fører af bilen havde kigget dybt i krukken med euforiserende stoffer, idet det slog ud på både hash, amfetamin, metamfetamin og kokain.

Udover en sigtelse for at køre i narkopåvirket tilstand, blev han sigtet for at køre uden gyldigt kørekort og for at flygte fra politiet.