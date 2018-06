Narkopåvirket: Stak af fra politiet og kørte ind i et træ

NØRRESUNDBY: Kort efter midnat natten til onsdag spottede en politipatrulje en bil i høj fart på Hjørringvej i Nørresundby. Det fik patruljen til at vende om, men føreren af bilen havde ikke lyst til at snakke med politiet, så han forsøgte at stikke af.

Bilen kørte ind ad Amalienborgvej, og da patruljen nåede frem, var den flygtende bil kørt ind i et træ, mens føreren og en passager forsøgte at stikke af, men de nåede ikke langt og blev anholdt. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Den 27-årige fører fra Pandrup blev sigtet for at køre bil i spiritus- og narkopåvirket tilstand, og han havde desuden mistet retten til at køre bil.