Glem skumle baggårde: Her sælges en stor del af narkoen

HELE LANDET: Salg af narko på internettet er ikke længere hengemt til krypterede hjemmesider i dunkle afkroge af det mørke net. Ifølge Berlingske sker salget nu nærmest helt i det åbne.

Avisen fortæller, at der kan købes narko med 30 minutters leveringstid i København med blot få klik. Alternativt bliver narkoen leveret via pakkepost gennem normale transportfirmaer som PostNord.

Handlen sker via lukkede Facebook-grupper, men også via internetsider der dækker sig ind under at sælge kemikalier til forskere.

- Det er narkobestillingshjemmesider. Forskere ville aldrig drømme om at bestille noget herinde. Hvad skulle en forsker bruge et kilo heroin til? Og hvorfor skulle en forsker betale i bitcoins?, spørger medicinalkemikeren Kim Gosner ifølge Berlingske.

Unge har nemmere ved at købe

Salget på nettet udvikler sig hastigt i takt med den teknologiske udvikling. Ikke bare leveringsmetoderne men også stofferne ændrer sig.

Til Berlingske fortæller politiinspektør og chef for Nationalt Efterforskningscenter Michael Kjelgaard, at man oplever en kraftig vækst i salget af narko på nettet.

- Og vi kommer til at se mere. Konsekvensen er, at unge har fået meget nemmere ved at købe narkotika. Få klik på en computer, og så er der leveret.

- De unge ved ikke, hvad de køber. Generelt begrænser internethandel i høj grad politiets mulighed for at gribe ind, siger han.

Leveret som pakkepost

Den stigende internethandel generelt gør det også sværere for politiet at følge med. Narkoen bliver ofte leveret som al anden pakkepost. Det kan for eksempel ske via PostNord, der ikke må undersøge, hvad der er i pakkerne.

- Paradoksalt nok kommer pakkepostfirmaer nu uforvarende til at transportere narkoen.

- De kan ufrivilligt blive en af de største narkodistributører herhjemme. Der er tale om tusindvis af små forsendelser, siger Michael Kjelgaard til Berlingske.

/ritzau/