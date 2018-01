- Nationalpark er ikke til erhverv

NATIONALPARK THY: - Vi har rigeligt plads til erhvervslivet. Det er naturen, der mangler plads.

Det siger Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, i en kommentar til sagen om Gitte Kroll, indehaver af Thy Lam, der ikke længere kan have sine får på et 18 hektar stort areal i Nationalpark Thy.

Morten D.D. Hansen er kendt for sit bramfri forsvar for naturen, og han har kommenteret sagen på sociale medier, efter at folketingsmedlem Simon Kollerup (S) stillede spørgsmål til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) om Naturstyrelsens nej til fortsat fåregræsning.

"Simon Kollerup insisterer på, at der skal være erhverv i nationalparken. Sikke noget bonderøveri", skriver Morten D.D.

Han kalder det en "særdeles fornuftig beslutning", når Naturstyrelsen vil overlade området til vilde krondyr i stedet for "græsplænefår".

- Vilde dyr kan noget, som de tæmmede ikke kan, siger biologen, som på linje med skovrider Ditte Svendsen påpeger, at store dyr som kronhjortene kan levere en god naturpleje. De sørger for, at den tørvedannelse, som der sker på klitheden, bliver trådt ned.

- Fårene æder alle de blomster, som der er derude, siger Morten D.D. Hansen.

Én promille af nationalparken

Gitte Kroll er helt uenig. Hun påpeger, at der er kommet masser af ensian-blomster, efter at hendes får har græsset på klitheden.

- Jeg er ikke sikker på, at der er så stor forskel på, om det er får eller krondyr, der græsser. Der skal være en variation, og det er vanvittigt at udelukke fårene, som altid har gået derude, siger den økologiske fåreavler.

- 18 hektar svarer til én promille af statens arealer i nationalparken. Selv om det var 100 hektar, ville det ikke betyde noget, mener Gitte Kroll.