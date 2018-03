Nato-chef: Enhver brug af kemiske våben truer freden

Enhver brug af kemiske våben er en trussel mod international fred og sikkerhed.

Det siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, torsdag på et pressemøde i Bruxelles, hvor han offentliggør alliancens årsrapport.

Storbritannien har fastslået, at det var Rusland, der 4. marts brugte nervegift mod den tidligere spion Sergej Skripal og hans datter.

Det skete i den sydengelske by Salisbury. Nervegiften, der blev brugt, hedder Novichok. Den blev udviklet af det sovjetiske militær under den kolde krig.

- Nato anser enhver brug af kemiske våben for en trussel mod international fred og sikkerhed, siger Jens Stoltenberg.

Men Storbritannien har ikke bedt om at aktivere Nato-pagtens artikel 5. Den kan udløse et kollektivt forsvar fra alliancens medlemslande.

- Det er op til landene at bede om det. Nato er klar til at yde støtte. Og vi har udtrykt vores politiske støtte til Storbritannien, siger Stoltenberg.

- Men jeg synes, det er vigtigt, at vi reagerer på en forholdsmæssig, afmålt og defensiv måde, siger han.

Stoltenberg møder på mandag den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, i Bruxelles for at diskutere situationen.

Samtidig siger Nato-chefen, at han ser et større mønster i den russiske opførsel.

- Angrebet i Salisbury har fundet sted på en baggrund af et hensynsløst mønster i Ruslands opførsel. Gennem mange år, siger Stoltenberg.

Han nævner annekteringen af Krim. Militær støtte til oprørere i det østlige Ukraine. Militær tilstedeværelse i Moldova og Georgien mod landenes vilje. Indblanding i Moldova og andre steder i det vestlige Balkan.

Han nævner også forsøg på at undergrave demokratiske valg. Og militær opbygning fra det nordlige Europa til Mellemøsten.

Stoltenberg kritiserer samtidig Rusland for at sænke tærsklen for brug af sine atomvåben ved at blande almindelig krigsførelse og atomkrig sammen i sin militære planlægning.

- Rusland har integreret konventionel og atomar krigsførelse i sin militære doktrin og sine øvelser, siger Jens Stoltenberg.

- Denne sløring af linjerne mellem det nukleare og konventionelle sænker tærsklen for Ruslands brug af atomvåben.

- Og sløringen af linjen mellem fred, krise og krig er destabiliserende og farlig, siger han.

Stoltenberg siger, at Rusland det seneste årti har moderniseret og investeret markant i sine væbnede styrker og udviklet nye våben. Også atomvåben.

Nato vil ikke svare igen kampvogn for kampvogn, missil for missil og drone for drone.

- Et våbenkapløb har ingen vindere. Det er dyrt, det er risikabelt og i ingens interesse, siger Stoltenberg.

- Men lad der ikke være nogen tvivl. Nato vil forsvare alle allierede mod enhver trussel, siger han.

/ritzau/