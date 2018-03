Nato forlanger svar fra Rusland om giftangreb mod eksspion

Nato-landene opfordrer Rusland til at samarbejde om at besvare alle spørgsmål om giftangrebet i den britiske by Salisbury.

Det siger Nato i en udtalelse, hvor alliancen samtidig udtrykker solidaritet med Storbritannien og dyb bekymring over giftangrebet.

- De allierede udtrykte dyb bekymring over den første offensive brug af nervegift på alliancens territorium siden grundlæggelsen af Nato, hedder det i udtalelsen.

Storbritannien har onsdag på et møde med Nato-landenes ambassadører i Bruxelles orienteret om angrebet 4. marts.

Angrebet var rettet mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter.

Nervegiften, der blev brugt, er identificeret som midlet Novichok. Det blev udviklet af det sovjetiske militær under den kolde krig.

Nato opfordrer Rusland til fuldt samarbejde med Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben med oplysninger om Novichok-programmet.

- De allierede er enige om, at angrebet var et klart brud på internationale normer og aftaler, hedder det i udtalelsen fra Nato.

/ritzau/