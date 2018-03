Nato ser giftangreb som udtryk for Ruslands hensynsløse opførsel

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, udtrykker solidaritet med Storbritannien efter et giftangreb mod en tidligere spion i den britiske by Salisbury.

Han siger, at han ser angrebet som et udtryk for et mønster af Ruslands hensynsløse opførsel gennem mange år.

Det siger han på et pressemøde i Bruxelles torsdag, hvor Natos årsrapport offentliggøres.

Jens Stoltenberg siger, at Ruslands angreb slører grænserne mellem fred og angreb. Nato vil fortsætte med at svare igen, siger han på pressemødet.

Han vil mandag mødes med den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, for at drøfte giftangrebet.

Angrebet i Salisbury var rettet mod den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter.

Nervegiften, der blev brugt, er identificeret som midlet Novichok. Det blev udviklet af det sovjetiske militær under den kolde krig.

Allerede onsdag opfordrede Nato-landene i en udtalelse Rusland til at samarbejde om at besvare alle spørgsmål om giftangrebet.

- De allierede udtrykte dyb bekymring over den første offensive brug af nervegift på alliancens territorium siden grundlæggelsen af Nato, hed det i udtalelsen.

/ritzau/