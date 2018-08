Natteravnene sætter alle sejl ind til Puttefesten

Fredag aften er endnu en stor dag for de nystartede gymnasieelever. Flere steder i landet mødes de studerende for at fejre skolestarten.

For eleverne på Københavns gymnasier tager flere tusind S-toget mod Dyrehaven ved Klampenborg.

Det er endnu engang der, at årets Puttefest bliver holdt.

Ved festen i Dyrehaven er det ikke kun unge, glade og festende teenagere, der vil være til stede. Både Natteravnene, Røde Kors og Politiet kan de unge møde til festen.

Claus Staunstrup Nilsson, der er chef for Natteravnene, vurderer, at der vil være omkring 70 natteravne mødt op til Puttefesten i Klampenborg.

- Puttefesten har vores hovedfokus. Vi har været til stede derude stort set alle årene. Vi har sat alle sejl ind, for at det ikke skal gå galt derude, siger Claus Staunstrup Nilsson.

- Det, vi gør i morgen, er at samle Natteravne fra nær og fjern, og vi sørger for, at der er tilpas mange Natteravne ude for at holde øje med, at de unge får en sikker fest.

For to år siden var unge også mødt på for at holde fest og for at drikke alkohol. Ifølge Claus Staunstrup Nilsson var der omkring 10.000 til festen for to år siden.

Indtaget af alkohol blev dog så voldsomt, at mange unge fik alkoholforgiftninger og måtte køres til Børnemodtagelsen på Herlev Hospital.

Der blev efterfølgende sat fokus på danske unges alkoholvaner, skriver TV2 Lorry.

Sidste år gik det ifølge Claus Staunstrup noget bedre. Han tilføjer, at Natteravnene delte 3000 liter vand ud for et år siden.

- Vores forventninger er, at der kommer nogenlunde det samme antal som sidste år, og det vil sige omkring 8000 unge mennesker mellem 15 og 19 år.

Natteravnene er til stede for, at kunne give de unge en hjælpende hånd.

- Vi kan sørge for, at de får så sikker en fest som muligt. Vi kan hjælpe dem, hvis de kommer lidt til skade, eller får lidt for meget at drikke, mister telefonen eller ikke kan finde deres venner, siger Claus Staunstrup Nilsson.

Natteravnene samarbejder med de andre organisationer, der møder op til Puttefesten.

