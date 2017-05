Natur skal trække flere turister til

Jammerbugt og Rebild med i nyt samarbejde om aktiv ferie i jysk natur

REBILD/JAMMERBUGT: Aktiv ferie i skøn natur. Det er, hvad fem jyske kommuner nu går sammen om at markedsføre over for danske og udenlandske turister i et nyt samarbejde, der har fået navnet OutdoorDenmark.

De fem kommuner er Jammerbugt, Rebild, Viborg, Skanderborg og Silkeborg. De har alle store naturarealer, og håbet er, at den fælles markedsføring vil øge antallet af turister.

- Vi ønsker at fremstå som en fælles destination. Afstande i Jylland er ikke noget at regne, så vi tror på, at det vil gavne turisterhvervet i alle fem kommuner, siger Jane Lindberg, erhvervs- og turistchef i Rebild.

De fem kommuner har fundet sammen, fordi de alle har masser af spor til mountainbiking. I første omgang er det netop mountainbikere, der er målgruppen. Til formålet er udviklet et nyt koncept, Trail King, hvor mountainbikere kan dyste mod sig selv og hinanden på spor i de fem kommuner.

Andre aktiviteter

Senere skal markedsføringen udvides til også at omfatte vandring, løb, kano og kajak, golf, cykling og andre udendørs aktiviteter. Planen er at arrangere store og små events inden for hver aktivitet.

- Markedsføringen består blandt andet af kampagner på de sociale medier. Til en start målretter vi den mod sjællændere, derefter kommer nordmænd og tyskere. Vi har ikke sat konkrete tal på, hvor mange ekstra gæster vi forventer, men vi vil måle på effekten af de enkelte kampagner, forklarer Jane Lindberg.

Nu er I fem kommuner om at markedsføre dansk natur i OutdoorDenmark. Ville det ikke have været naturligt, at for eksempel Thisted og Syddjurs, som huser landets to nationalparker, var med i samarbejdet?

- Nu er det via mountainbiking, vi har fundet sammen. Vi er åbne overfor, at der senere kan komme flere kommuner med i samarbejdet, lyder svaret fra Jane Lindberg.