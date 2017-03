Festdag for talenter - priser til unge ledere

De store gydepladser skal der dog store maskiner til. Alene til én af gydepladserne skal bruges 40 tons sten, så ørrederne har mulighed for i fred og ro at lægge æg, der senere udvikler sig til store fisk.

90 elever fra Toftegårdsskolen i Jerslev, der er en slags ambassadører i naturprojektet begyndte straks at smide store sten i vandet til gydepladser for blandt andet havørreder og bækørreder.

Det var formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K), der åbnede for vandet i det 650 meter ny åløb. Han satte sig i den store rendegraver, og fjerne den sidste forhindring, så vandet nu kan løbe i det ny, slyngede åløb.

VENDSYSSEL: For 60 år siden blev vandløb rørlagt. Nu går man modsatte vej og etablerer nye vandløb. Torsdag blev et af de første af 14 projekter i Ryå-systemet åbnet som vandløb ved Jerslev.

650 meter nyt åløb indviet i går, men yderligere 13 projekter er på vej for at skabe gode forhold i vandløb

