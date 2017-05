Naturmødet: Ildsjæle for naturen

HIRTSHALS: Borgmester Arne Boelt (S) bød velkommen i det store debattelt, Thunderdome, på havnen i Hirtshals til dette års naturmøde. Det andet i rækken og i år med temaet fornuft og følelse.

Fra scenen priste han debat, hvor man ser hinanden i øjnene og debatterer i en ordentlig tone i stedet for at hælde ubeherskede ukvemsord ud over sine politiske modstandere på Twitter.

Han udtrykte taknemmelighed over, at så mange Christiansborgpolitikere har meldt deres ankomst til naturmødet og dets debatter.

Derefter indtog præsident for Dansk Naturfredningsforening Ella Maria Bisschoff - Larsen scenen og foreslog blandt andet, at Christiansborgpolitikkerne skulle gå sammen om en ny naturpakke i 100 året for Danmarks første Naturbeskyttelseslov.

Det er på høje tide, lod hun forstå: menneskene trænger naturen tilbage.

Hun efterfulgtes af økologisk landmand, Lone Andersen, som er bestyrelsesmedlem i Landbrug og Fødevarer.

Hun kaldte det en udfordring for organisationer, der er uenige, at tale sig tættere sammen, men pegede på, at man bør lade sig inspirere af Naturmødets tema i år. Efter hendes mening er det vigtigt at finde en sund balance mellem følelse og fornuft i naturdebatten.