Naturmødet var en succes - men nu truer sparekniven

HIRTSHALS: Selvom den tredje udgave af Naturmødet i Hirtshals blev en stor succes og vurderingen er, at arrangementet er ved at have bidt sig fast, så betyder den trængte kommunale økonomi i Hjørring også mørke skyer.

Teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune forslår i forbindelse med en krævet rammebesparelse på i alt fem millioner kroner på hele udvalgets område, at det kommunale engagement i Naturmødet fra næste år halveres fra to til én million kroner.

- Naturmødet har været en stor succes, og det er selvfølgelig et uheldigt signal at sende i forhold til sponsorer, der også skyder penge i Naturmødet, men sparekravet kommer vi ikke udenom, siger udvalgsformand Søren Smalbro (V)

Hvis den fulde økonomiske opbakning skal bevares, må kommunens økonomiudvalg træde til, mener han.

- Ud over den faglige del, er det jo også en stor turistmæssig event, siger Søren Smalbro.

God hyre til kendte værter

Der har efter dette års Naturmøde været debat om honoraret til den kendte vært, Anders Lund Madsen, som får 138.000 kroner for sit arbejde før, under og efter Naturmøde. Anders Lund Madsen er moderator på hen ved 20 debatter under Naturmødet. Værten Mette Walsted Vestergaard får en tilsvarende hyre, og i alt er budgettet til værter og moderatorer på mellem 400.000 og 500.000 kroner.

- De er ikke valgt, fordi de er kendte. De er kompetente og bruger meget tid på at sætte sig ind i nogle svære fagområder og balancere debatterne. Det er meget vigtigt, siger naturmødechef Jesper Lauritsen fra Hjørring Kommune.

Formand for kommunens økonomiudvalg, borgmester Arne Boelt (S) kan ikke på nuværende tidspunkt frede Naturmødet for besparelser.

- Alt er i spil, indtil vi har mere klarhed over økonomien, og det får vi først, når budgetforhandlingerne går i gang efter sommerferien. Jeg er dog enig i, at Naturmødet har stor betydning for Hirtshals og Hjørring Kommune, siger Arne Boelt.

Naturmødet har et budget på i alt 4,5 millioner kroner. To millioner kommer fra Hjørring Kommune og resten fra sponsorer og fonde.