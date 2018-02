Naturparker breder sig over landet

Danmarks største naturpark på 370 kvadratkilometer ved Lillebælt indvies fredag for fuld musik.

Det er landets syvende nye naturpark på bare fire år, og flere er på vej.

Alligevel lever naturparkerne i skyggen af de meget omtalte statslige nationalparker.

Dem er der trods lange slagsmål gennem næsten 20 år kun indviet fem af.

Naturparkerne spiller netop derfor en vigtig lokal rolle til gavn for både naturen og for friluftslivet.

Det mener Flemming Larsen, formand for Danske Naturparkers Nationalkomite.

- Naturparkerne er med til at sætte fokus på særlige danske naturområder og også styrke den lokale identitet, siger han.

- Deres styrke er, at de vokser nedefra med input fra græsrødder eller borgergrupper, og kommunerne er med til at fastlægge rammerne i stedet for staten, som det er i nationalparkerne.

Tiltaget kommer fra Friluftsrådet med inspiration fra Tyskland, der har over 100 naturparker.

- Herhjemme satser vi på 20. Det tror jeg på, vi når, siger Flemming Larsen.

Allerede til maj åbnes den næste ved Randers. En anden er i støbeskeen ved Nissum Fjord.

- Naturparkerne skal rumme mindst 50 procent beskyttet natur, og når først borgerne og lodsejerne kan se idéen, så vil de også gerne være med til at beskytte dem, siger Flemming Larsen.

- De oplever, at der kommer fokus på deres lokale natur. De får mulighed for at være med til at præge udviklingen og brande turisme og unikke produkter fra området, siger han.

Annette Eigaard er naturpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og ser også en stor styrke ved naturparkerne.

- De giver en større lokal interesse for naturen og får folk ud i den, og det bliver ikke trukket ned fra oven, siger hun.

Rasmus Ejrnæs er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Han er mere skeptisk over, hvor stor en forskel naturparkerne reelt gør for naturen.

- Det er skidt, hvis vi luller os i søvn med en opfattelse af, at nu har vi lavet nogle naturparker, og så har naturen lige fået det meget bedre. Den rigtigt vilde natur har fortsat trange kår, siger han.

/ritzau/