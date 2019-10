Naturstyrelsen: En eller flere ulve dræbte ponyer i Vestjylland

RINGKØBING:Naturstyrelsen bekræfter efter dna-prøver, at en eller flere ulve dræbte ponyer i Vestjylland. Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Prøverne har sagt, at det var ulven, siger vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Jens Henrik Jakobsen til mediet.

Det er ifølge Miljøstyrelsen det første ulveangreb på ponyer i Danmark.

Angrebene på hestene skete over længere tid i Stråsø Plantage, der ligger nær Vind mellem Holstebro og Ringkøbing. Senest blev en hest dræbt i slutningen af september.

I alt er tre ponyer fra plantagen døde, og to er savnet.

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige, hvilke og hvor mange ulve der stod bag angrebet på ponyflokken.

- Hvis prøverne viser sig at være tilstrækkeligt gode, så vil de kunne sige noget om individerne, men den slags kræver mere tid, og de svar vil derfor først komme senere, siger Jens Henrik Jakobsen til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Jørgen Blazejewicz ejer de heste, som en eller flere ulve angreb og dræbte.

Før dna-prøver viste, hvilke dyr der havde gået til angreb, var han sikker på, at det drejede sig om ulve.

- Jeg synes det var ret let at se på bare på baggrund af de skader, der var på dyrene, siger landmanden.

I løbet af en uge mistede han fem heste. Dem, som han fandt, havde fået bid på størrelse med en hånd.

- Der var nogle voldsomme bid på bagparten af hesten, der havde overlevet angrebet. Og så var struben fuldstændig knust på det dyr, som vi fandt og tog dna-prøver på, siger Jørgen Blazejewicz.

Angrebene er ikke kun gået ud over hans heste. Over de seneste tre år har landmanden, ifølge DR, mistet omkring 200 får i dokumenterede ulveangreb.

Den overhængende fare for, at ulve igen skal angribe, har fået ham til helt at stoppe med at holde dyr i området.

- Først tog vi fårene væk om vinteren, så tog vi fårene tidligere væk, så erstattede vi dem med heste og kreaturer, og nu har vi så også fjernet dem, siger Jørgen Blazejewicz.

/ritzau/