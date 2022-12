21-årige Jacob Krull gjorde det: Over én million kroner samlet ind til Psykiatrifonden

I starten var der spænding, men inden længe stod det klart, at gamer og influencer Jaxstyle, med det borgerlige navn Jacob Krull, ville nå - langt over - sit mål.

I fire døgn har han filmet sig selv, også når han sov, for at samle 1.000.000 kroner ind til Psykiatrifonden. I alt er der indsamlet 1.205.100 kroner.

I dag er Jacob Krull træt. Han har givet sig selv lov til at sove længe, fortæller han med rusten stemme.

- Men jeg er sgu glad, jeg har mistet stemmen, og jeg har råbt og grædt.

Marianne Skjold, direktør ved Psykiatrifonden, deler glæden ubetinget.

- Jeg skal lige vænne mig til det, fordi jeg synes, det er så overvældende, at en ung mand på 21 bruger sin platform til at nå ud til så mange andre unge – specielt mænd – der, imens denne live stream har kørt, har delt ret svære historier.

Jacob Krull har med sin enestående indsamling gjort en helt særlig forskel.

Andet end penge

Det var først meningen, at Jacob Krull ville samle 150.000 ind, men som dagene gik, fik han modet til at sætte beløbet op til 1.000.000 kroner.

- Da det stille og roligt gik op for mig, at vi kunne ramme en million, blev jeg så glad, og nu er vi langt over, og det er også det, der gør mig glad, siger han.

Men indsamlingen har også bidraget med noget andet end bare penge. Det har givet noget til de unge, der har været en del af det.

- Det har været rart at kunne give andre det her safe space (trygge rum, red.) mellem jul og nytår, hvor endnu flere er ensomme og måske ikke lige er blevet inviteret med til julefrokost, og man bare sidder og venter på, man skal i skole eller på uddannelse igen.

Jacob Krull er stolt over det, han har opnået gennem sin kanal. Han synes nemlig, at for mange med store platforme ikke lever op til deres ansvar og misbruger deres platform, siger han: - Jeg tror også på, at det psykologisk gør noget, at jeg viser mig selv 27/7 uden filter, uden redigering og uden den rigtige vinkel. Jeg viser, hvordan en 21-årig dreng lever og føler, og de ser, hvordan jeg ser ud, når jeg lige er stået op og ikke står skarpt. Foto: Bente Poder

Jacob Krull har måske i højere grad end de fleste en føling med, hvordan unge går og har det. Han har gennem sin kanal ofte modtaget beskeder fra unge, der har det svært i livet, og som har fortalt, at de kæmper med at få den rette hjælp.

- Det overraskede mig rigtig meget, hvor mange der fortalte, at de er på venteliste og bare ikke kunne få hjælp, fortæller han.

Selv har han også overvejet psykolog på et tidspunkt, men kunne i stedet bruge sin familie. Noget, han er opmærksom på, at langt fra alle kan. Og derfor blev det en indsamling til Psykiatrifonden, for der skal gøres noget, og der skal bruges penge på både at styrke psykiatrien og nytænke måden, man forebygger på, mener han.

Hvad er Twitch? Twitch er en platform, der findes som en hjemmeside og via en app på telefonen.

Platformen ejes af Amazon, der købte den for knap 1 milliard dollars i 2014.

Den fokuserer primært på livestreaming af computerspil, men folk streamer alt fra hverdagstips og situationer, naturoplevelser, rejser, eller hvad som helst streamerens og brugernes interesse er.

- Underholdningen består typisk af interaktionen mellem streameren og seerne.

Twitch har cirka 30 millioner daglige brugere og 140 millioner månedlige brugere, som kigger på indhold fra i alt 9,2 millioner streamere. I alt streames der 71 millioner timers indhold hver dag.

- Streamerne tjener penge på abonnementer, reklamer og donationer, der kommer direkte fra deres brugere.

- Nogle af de mest populære streamere har store sponsoraftaler med store, internationale brands eller spil-producenter og tjener mange millioner om året.

I 2021 blev Twitch vurderet til at have en markedsværdi på over 25 milliarder kroner. VIS MERE

Unge mænd åbner op

Og Jacob Krull har ramt ned i noget helt rigtigt, og enestående, når han har brugt sin kanal til at samle ind til Psykiatrifonden, mener direktør Marianne Skjold.

For han er lykkedes med at få fat på en helt specifik målgruppe, unge mænd, som har en langt stejlere kurve end piger, når det kommer til udviklingen i mistrivsel.

- At han går forrest og er et forbillede for andre unge mænd og siger, at det faktisk er okay at sige noget, som er svært, og at det er vigtigt, har enorm stor værdi for at få brudt med det tabu, som har været der, og stadig er der, siger hun.

Marianne Skjold er direktør i Psykiatrifonden. Pressefoto

Og så har indsamlingen også netop vist Psykiatrifonden det store potentiale i chatbeskederne. Derfor er det blandt andet der, de vil sætte ind med pengene, fortæller hun.

- Vi vil enormt gerne udvide vores åbningstider, specielt i chatten, og den her begivenhed vidner om, at de unge bedst kan lide at bruge chatten.

Og pengene er der hårdt brug for, understreger hun. Om året modtager de omkring 27.000 opkald, hvor de kun kan nå at besvare omkring halvdelen.

Og Jacob Krull forstår godt, hvorfor chatfunktionen er så populær og vigtig i kampen for at forebygge unges trivsel.

- Internetpsykiatri er sindssygt effektivt og koster så lidt. Det er dejlig at se, der bliver skabt nogle kreative nye ideer, der gør, at folk kan få den hjælp, de skal have bare endnu billigere, mere effektivt og i trygge rammer derhjemme i stedet for at møde op hos en psykolog, som man måske kan føle er et tabu - selvom det ikke er det, siger han og tilføjer:

- Vi har set, hvor stærkt denne fælles chatfunktion er på Twitch (hans onlinekanal, red.), og jeg håber, det kan oversættes til en form for onlinechat, hvor man bare skriver.

"Jaxstyle" Jacob Krull har over 250.000 følgere på platformen Twitch, 140.000 følgere på sin Youtube, og knap 100.000 på sin instagram-profil. VIS MERE

Og psykiatrien ser som helhed ind i en mere lovende tid fremover, end den har gjort indtil nu, mener Marianne Skjold efter at have set den nye regerings psykiatriudspil.

- Psykiatrifonden er meget positive over, at det nu står klart, at der er et bredt politisk flertal for ikke alene at gennemføre det at løfte psykiatrien over en 10-årig periode, men også at sikre, der er midler til det. Der er brug for det lange, seje træk.