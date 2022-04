Ambitionerne fejler ikke noget - nu stiller Mette op til Folketinget

LYNGSÅ:Venstres nye folketingskandidat i Frederikshavner-kredsen hedder Mette Hardam.

- Jeg har lyst til at være med til at påvirke de beslutninger, som vedrører hele landet, men i særdeleshed vores landsdel. Så jeg vil nok blive en lille smule sognerådspolitiker i forhold til at kigge Nordjyllands vej, siger 49-årige Mette Hardam, som har været medlem af byrådet i Frederikshavn Kommune i over otte år.

Hun er gruppeformand, og ved kommunalvalget i 2021 var Mette Hardam partiets borgmesterkandidat.

Senest 5. juni næste år skal der være udskrevet valg til Folketinget, og selv om Mette Hardam nu er blevet folketingskandidat, har hun ingen planer om at opgive byrådsarbejdet.

Og hvis Mette Hardam bliver valgt ind i Folketinget, vil det være sandsynligt, at hun i en periode vil udføre sit politiske arbejde i både byrådet og på Christiansborg.

Lokale beslutninger

- I Byrådet kan vi træffe lokale beslutninger, men min erfaring er, at byrådet kun har et vist manøvrerum, fordi rigtig mange beslutninger træffes på Christianborg. Jeg har lyst til at påvirke de beslutninger. Jeg vil gerne være med til at sikre, at de beslutninger blæser i en mere Nordjysk retning.

- Nordjylland har et stærkt brand inden for turisme, men i særdeleshed også inden for vores fiskeri, landbrug og driftige virksomheder, men det er samtidig vigtigt, at der sidder nogle mennesker på Christiansborg, som passer på vores landsdel, siger Mette Hardam, som afviser, at hun vil være folketingspolitiker, fordi hun tabte kampen om borgmesterposten til Birgit Hansen (S).

Hele butikken

Men hvorfor ikke satse hele butikken lokalt og gå efter borgmesterposten næste gang?

- Ganske enkelt fordi jeg drømmer om at blive politiker på fuld tid og bruge al min energi på at påvirke beslutninger for Danmark og Nordjylland. Jeg er optaget af at bygge bro mellem kommunalpolitik og Christiansborg-politik og måske mest af alt at få en fra Nordjylland og virkelighedens verden repræsenteret på Christiansborg, siger Mette Hardam, som bor i Lyngså med sin mand. Parret har tre voksne børn.