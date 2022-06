Applaus tjente kassen: Ejer Mads Hyllested næsten fordoblede overskuddet i 2021

AALBORG:Næsten fire måneders nedlukning i begyndelsen af 2021 var ingen hindring for at sikre Applaus det bedste regnskab nogensinde og endda næsten fordoble overskuddet i forhold til det første corona-år 2020, hvor der var flere negative end positive tendenser for restauranterne.

Det viser det seneste regnskab for Applaus ApS, som ikke er virksomhedens historisk bedste, men alligevel.

- Det må vel anses for tilfredsstillende, siger Mads Hyllested med et skævt smil og henviser til de første år uden offentligt regnskab.

Kun i top 3

- Det er faktisk det tredjebedste regnskab, vi har haft, siger den 33-årige restaurantejer.

I regnskabet kan man blandt andet læse, at overskuddet for 2021 er på 926.394 kroner med en egenkapital på 2.347.914 - altså det beløb ejer Mads Hyllested har skudt ind i virksomheden.

En del af overskuddet kan ifølge regnskabet tilskrives det faktum, at Applaus i 2021 fik 440.000 kroner i covid-19-hjælpepakker.

Restaurant Applaus har ligget Ved Stranden siden 2016. Foto: Nicolas Cho Meier

I 2020 var der også overskud, men det var dog noget lavere på 527.939 kroner - her var der ingen penge fra covid-19-hjælpepakker.

Mads Hyllested åbnede Applaus i 2016 som ét af byens første steder med en menu med social dining og en fast lav pris.

Under især den første corona-nedlukning valgte han sammen med vennen og samarbejdspartner, Kim Jeppesen, ikke at lukke helt ned men i stedet tilbyde takeaway.

- Det satte gang i sejlene. Vi kunne jo have lukket ned og grædt over, at alt var uretfærdigt, men det gjorde vi ikke. Vi ommobiliserede vores virksomheder, og det blev næsten en sport for os at klare os igennem, siger Mads Hyllested, der dog sendte det faste personale hjem men beholdt elever.

- Det var flid og hårdt arbejde, der gjorde, at vi kom godt igennem corona, siger han.

I dag ejer Mads Hyllested også Bistro Dejavú samt Smaek og Roxana sammen med samarbejdspartnere.