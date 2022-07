Benny sælger sin livsdrøm: Nu kan du købe din egen husbåd

AALBORG:Det begyndte med en idé om, at de ugentlige sejlture med familien skulle blive til mere. Ikke at være bundet af et 140 kvadratmeter parcelhus i Vestbjerg. At kunne ligge i Hou eller Gjøl i sommerhalvåret og i vinterhavn i Aalborg.

Ideen blev til en drøm, og drømmen blev til virkelighed for Benny Kristensen, da han i 2007 rejste til Stockholm og hentede båden Figaro, der ”bare lige” krævede lidt ombygning, før den var klar til at flytte ombord på.

- Jeg regnede med at kunne renovere den hen over sommeren, så den var klar til efteråret. De mere erfarne husbådsejere hernede på havnen grinede af mig. Hvad jeg troede skulle tage fire måneder, endte med at vare fire år, før jeg var færdig. Så det blev til indflytning i efteråret, bare fire år senere, griner han.

Husbåden har to motorer på 180 hk og kan sagtens flytte sig. Foto: Bente Poder

Men selv efter fire års hårdt arbejde levede drømmen om at bo på vandet i bedste velgående. For Benny og både har hængt sammen en stor del af hans liv.

- Jeg købte min første sejlbåd i 78' og har haft både lige siden. Jeg oplevede, hvordan stress i kroppen blev kastet overbord, når jeg var ude at sejle. Det er et helt andet tempo, man slapper af på et skib og kommer helt ind i sig selv. Så på den måde opstod drømmen om at bo på vandet, ja hvorfor ikke, spørger han.

Ultimativ frihed

- For mig handlede det om den frihed, der er i at kunne løsne fire stykker tovværk, og så kunne man sejle sit hjem lige det sted hen, man ønskede sig. I Hou kunne jeg jo ligge 50 meter fra stranden i tre sommermåneder, eller jeg kunne ligge på Gjøl, der ikke var langt fra min tidligere arbejdsplads i Aabybro, siger den 68-årige pensionist.

Så i august '11 flyttede han og familien ind i den gennemrenoverede husbåd med højt til loftet og rigelig med plads til to voksne og en teenager.

De fire års byggearbejde var dog ikke lykkedes uden medvirken fra det fællesskab, der eksisterer på havnen blandt de søulke, der bor omkring Limfjordsværftet.

- Man skal have hænderne skruet ordentligt på, hvis man vælger at ville bo på en båd. At ombygge Figaro til beboelse har været en langt, langt større opgave, end jeg havde forstillet mig. Men det har stadigvæk været uundværligt at opleve den hjælpsomhed og viden, der er hernede. Der er altid nogen, der har en løsning på et problem, siger Benny Kristensen.

Hudbåden er på (mindst) to etager og målet 5 x 15 meter med to soveværelser, badeværelse med vaskesøjler, køkkenstyrrum, spiseafdeling og opholdsstue. Foto: Bente Poder

Derfor sælger han med sindsro sin husbåd. For vælger de nye ejere at blive i Aalborg, så bliver de ikke overladt til sig selv. Dog har Benny syv gode råd, hvis man selv har ønske om at udleve sin drøm som skibsejer.

Aldrig flyttet

Så efter godt ti år ombord på Figaro, er det nu tid til at gøre status. Utallige timer er gået med renovering og småreparationer, så husbåden nu står knivskarp. Den har ikke sejlet mange sømil, nærmest ingen siden turen tilbage i 2007 fra Stockholm gennem Sveriges kanaler til Aalborg.

- Jeg må være ærlig at indrømme, at båden aldrig har forladt havnen bortset fra et par flytninger undervejs. Det vigtigste for mig har nok været friheden til at have muligheden for at kunne flytte til en ny havn eller en ny by, siger Benny Kristensen.

Båden ligger godt øst-vest og modtager morgenens solstråler på agterdækket. Foto: Bente Poder

Han blev siden skilt, teenageren flyttede hjemmefra, og nu er det tid til et nyt kapitel som landkrabbe. For nogle år siden mødte Benny nemlig Ninna, og der opstod hurtigt en ny fælles drøm om et lille landsbyhus i Saltum, tæt på Vesterhavet. De har også indkøbt en autocamper, og så er det jo spændende, om den kommer ud af indkørslen.

- Ombygningen af Figaro er et projekt, jeg er glad for, jeg ikke kendte omfanget af, inden jeg kastede mig ud i det, men jeg har aldrig fortrudt det et øjeblik. Og oplevelsen ved at bo på vandet har til fulde opfyldt den livsdrøm, jeg har båret på i mere end et kvart århundrede, så jeg går glad og lykkelig fra borde til en ny tilværelse på land, slutter Benny Kristensen.

Hvis du vil se mere til Figaro, så er der en salgsopstilling og masser af billeder lige her.

Bennys syv gode råd som husbådsejer Alle i husstanden skal være med på ideen, ellers kommer det ikke til at fungere

Hænderne skal være skruet rigtig på. Der er altid noget, der skal fixes på en båd

Det er en fordel at kunne sejle eller i hvert skal man kende til sejlerlivet

Du skal være åben over for at tage del i og nyde den særlige atmosfære, der er i havnen omkring dig året rundt. Vær opmærksom på, at der udover masser af sommersol også findes efterårsstorme og isvintre

Naturen er tæt på. Det er mågerne også, de skriger i ynglesæsonen og parterer krabber på taget af båden. Svaleungerne sidder på fortøjningerne om foråret, og måske har en and valgt at ruge sine æg ud på agterdækket

Vær klar til at indgå i fællesskabet med de andre både. Her er der masser af socialt samvær og praktisk hjælp at hente. Det skal man ville

Økonomien omkring køb af husbåd er anderledes end ved køb af fast ejendom. Sæt dig ind i det hele, inden du køber. Benny Kristensen VIS MERE

Men skynd dig, der er mange interesserede. Især københavnere...