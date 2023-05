Brand på Mors - røgdykkere sat ind

MORS:Kraftig, sort røg stod fredag eftermiddag op fra en ejendom på Østermøllevej sydvest for Nykøbing Mors.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret kl. 12.46. Da brandfolkene nåede frem, konstaterede de, at der var ild i et ventilationsanlæg i en industrilakeringshal på ejendommen.

Røgen var massiv, og røgdykkere blev sendt ind for at slukke ilden, oplyser indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab.

En lastbil, der stod i en malekabine, blev bragt ud i sikkerhed, og seks-otte personer på ejendommen var selv kommet ud i god behold. Ingen personer kom noget til.

Ventilationsanlægget er beskadiget af branden, og der er også skader i malekabinen, men ellers er ejendommen nogenlunde uskadt - bortset fra røgskader, oplyser indsatslederen.

Beredskabet måtte have assistance fra en lift for at få slukket det hele, da tagkonstruktionen var noget kompliceret.

Efter et par timer var slukningsarbejdet helt afsluttet.