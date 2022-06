Det er ren epo: Dennis har viet sit liv til den gode service

AALBORG:Om man er et selskab på 80 gæster, to vennepar til en hyggelig aften eller blot et forelsket par til en romantisk middag, så får oplevelsen en ekstra dimension, når Dennis Lak har ansvaret for bordet.

Det mener de hos Danske Madanmeldere, der har nomineret Dennis Lak, restaurantchef på Struktur i Aalborg, til den ærefulde pris - Årets Betjening, som hvert år uddeles til en tjener, der har udmærket sig med "den gode service - det være sig det gode værtskab, den virtuose tjener eller spisestedets samlede stab".

I en tid hvor 80'er- og 90'er-generationerne hellere vil arbejde 9-16, så svinder det ud blandt de erfarne tjenere i restaurationsbranchen. Dem der aften efter aften og weekend efter weekend har viet deres liv til at give gæsterne en oplevelse, når de er ude at spise.

Roste Struktur har været Dennis Gliese Laks faste arbejdsplads siden åbningen for tre år siden. Foto: Henrik Bo

De er en uvurdérlig del af restaurationsbranchen og ofte en overset del. Og 40-årige Dennis Gliese Lak er én af dem, der (næsten) altid er på arbejde - især i weekenden.

- For mig er det at være tjener ikke bare et job, det er en livsstil. En god tjener stempler ikke bare ind til otte timer på gulvet, der bare skal overstås. En god tjener elsker at møde ind. Han kommer med den gode energi og siger "yes, nu er jeg her". Intet er federe and at være lige her, lige nu. Han får energi af at lave den gode service med smil og oprigtig glæde. Han er klar til at give gæsten en uforglemmelig oplevelse, og han kan redde en hel aften, hvis noget går galt i køkkenet, siger Dennis Gliese Lak, der bor i Aalborg med sin hustru Kirstine Gliese Lak.

Parret har ingen hjemmeboende børn, så al tid går med det, de begge arbejder med og interesserer sig for. Nemlig at give gæsterne den bedst mulige service.

- Jeg elsker det uforudsigelige, og når der er fart på. Når en halvsløj aften med 15 gæster pludselig bliver til 64 walk-ins, så giver det et kick af adrenalin, når man pludselig skal op i gear, det er ren epo. Og når der så er ros bagefter, så er det for mig det største, jeg kan opleve. Det jeg søger hver eneste dag, siger Dennis Gliese Lak.

Dennis Gliese Lak har fuldstændig styr på Restaurant Strukturs mange forskellige tilbud som frokost, selskaber, gourmet og brasserie. Foto: Henrik Bo

Og nu er der mere ros, da han er nomineret til Årets Betjening af Danske Madanmeldere, der skrev sådan her i nomineringen.

- Lige fyldt 40 og har et flot generalieblad fra de bedste steder i Jylland som Molskroen, Munkebo Kro og Ruths Hotel. Er faldet til på Struktur, hvor han under Dennis Juhls og Frederik Østeraas ledelse viser gæsterne den bedste service, man kan tænke sig. Altid jovial og beleven. Alt kan lade sig gøre, lød det fra Danske Madanmeldere.

- Det er dejligt, der er nogen, der sætter pris på det, jeg går og laver og vælger mig ud. At det så er de danske madanmeldere, som jo har erfaring med alle de bedste steder i Danmark, så ved jeg, at jeg har gang i noget rigtigt. De ved mere end de fleste andre, hvad der er rigtig godt, siger Dennis Gliese Lak, der foruden en uddannelse som tjener også er uddannet kok.

- Det giver mig en ekstra dimension, at jeg ved, præcis hvad de taler om ude i køkkenet, siger han.

- Men jeg har altid vidst, at jeg skulle være tjener. Det var bare vigtigt for mig at have en fuld forståelse af alle aspekter af faget, siger han.

Med nomineringen skal han til Årets Ret 2022 28. august, hvor Danske Madanmeldere finder de tre bedste retter inden for land, hav og sødt. Derudover er der flere særpriser, hvor i alt seks nordjyder er nomineret - og altså også i kategorien "Årets Betjening".