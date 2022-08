DMI varsler skybrud: Se hvor i Nordjylland det bliver værst

Fredag eftermiddag er det slut med det varme sommervejr.

DMI varsler nemlig, at en koldfront med kraftige regnbyger og tordenvejr i eftermiddag bevæger sig ind over Jylland vestfra. Ifølge prognosen er det især Thy, Mors, Vesthimmerland og Jammerbugt, der kan forvente skybrud, men også resten af Nordjylland kan risikerer et par ordentlige regnskyld.

Hen mod aftenen skulle regnbygerne stilne af, selvom der dog også er risiko for tordenbyger i natten.

DMI gør opmærksom på, at skybrud giver risiko for, at vand kan samles i lavtliggende områder f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes. Luk vinduer og døre. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden.