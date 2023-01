Du skal sortere dit affald: Derfor slipper kommunen foreløbig

THY: Store, sorte affaldsbeholdere har siden 1. november præget gadebilledet i alle Thisted Kommunes byer - ligesom de også har fået plads i indkørslerne ved alle landejendomme i kommunen.

Men samtidig med, at kommunen har haft travlt med at informere borgerne om den nye affaldsvirkelighed med sortering i 10 kategorier, så er kommunens medarbejdere indtil videre sluppet for de samme udfordringer i arbejdstiden.

Det bekræfter Flemming Christensen, sektionsleder for affald og ejendomme i Thisted Kommune.

- Årsagen er, at vi har haft nogle udfordringer med leveringen af de kuber og beholdere, som de kommunale institutioner skal bruge, siger han.

Det er forskelligt, hvilke slags beholdere de enkelte institutioner skal have. Nogle får beholdere med fire hjul under, andre nogle faste beholdere, der står på jordoverfladen. Og andre steder igen skal der etableres nedgravede affaldsstationer i lighed med dem, der lige nu dukker op på en række lokaliteter i det centrale Thisted.

Nogle af beholderne er i færd med at blive leveret. Men for andre beholdertyper er leveringstiden lang, fortæller Flemming Christensen - der ikke har fuld overblik over, hvornår medarbejderne på alle kommunale arbejdspladser kan komme af med deres sorterede affald.

- Men i løbet af et par måneder forventer vi, at de fleste har fået deres beholdere, selv om der godt kan være nogle, der stadig ikke har fået dem, siger han.

De samme leveringsproblemer er årsagen til, at de planlagte affaldsstationer med nedgravede beholdere endnu ikke er etableret alle steder i det centrale Thisted - hvor disse fællesløsninger, på grund af pladsproblemer, skal afløse de individuelle affaldsbeholdere.

Virksomheder skal også

Også alle private virksomheder skal i gang med at sortere affaldet - hvis de ikke allerede gør det. Helt små virksomheder, med en enkelt eller nogle få medarbejdere, har mulighed for at blive en del af det kommunale system. Men ellers er det op til virksomhederne selv at gennemføre affaldssorteringen, oplyser Flemming Christensen.

Det er vedtaget ved lov, at alle danskere skal sortere deres affald i de 10 kategorier. Egentlig skulle ordningen være gennemført pr. 1. juli 2021, men rigtig mange kommuner har måttet bede om udsættelse. For Thisted Kommune blev den nye skæringsdato altså 1. november 2022.