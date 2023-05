Dyrenes dronning er vild med forandring, med frivillige - og med fart

FREDERIKSHAVN:Det gode dyreliv fylder meget for Britta Riis. Men det er faktisk forkærligheden for frivillighed og forandring, der er afgørende for, at hun fejrer sin 60-årsfødseldag 28. maj som direktør for Dyrenes Beskyttelse - 14 år efter hun tog posten. Hun finder energi i arbejdet med at give dyrene bedre forhold, både i naturen, private hjem og i produktionen.

Britta Riis er frederikshavner og har en fortid som konkurrencerytter.

Hun opdagede i sit job som sportschef for Dansk Rideforbund, at hun trivedes med arbejdet i organisationer, der skulle igennem ambitiøse ændringer eller bygges op fra bunden. Men når farten på forandringerne sænkes, føler hun ikke, at hendes kompetencer kommer ordentligt i spil. Det var også baggrunden for, at hun i 2009 skiftede jobbet som generalsekretær i rideforbundet ud med direktørposten i Danmarks største og ældste dyreværnsforening.

Men hvordan kan fødselaren så være dronning af dyreværn i Danmark på fjortende år? Oprindeligt troede Britta Riis også, at hun kun skulle være en kortere årrække i Dyrenes Beskyttelse. Men der bliver ved med at være meningsfulde muligheder for at udvikle foreningen, og dyrevelfærd fylder samtidig stadig mere i samfundet. Så der er stadig fart på.

Under Britta Riis' ledelse er Dyrenes Beskyttelse vokset betragteligt og har i dag en omsætning på 170 millioner kroner, 2.000 frivillige ud over den fastansatte organisation og 68.000 medlemmer.

Foreningen oprettede Dyrenes Vagtcentral 1812 i 2012 og opbyggede et stort, primært frivilligt beredskab, der hjælper nødstedte og efterladte dyr. I 2022 modtog vagtcentralen over 140.000 opkald, og beredskabet rykkede ud til over 30.000 sager.

Foreningens netværk af dyreinternater er betydeligt udvidet, så der nu er ti internater over hele landet, der tager sig af nødstedte dyr og finder nye hjem til dem. I 2022 fik 9.085 kæledyr et nyt hjem gennem internaterne. Der er også 30 vildtplejestationer, der tager sig af vilde dyr i den danske natur.

Brittas virketrang har også markeret Dyrenes Beskyttelse på den internationale scene. I 2020 var Britta Riis initiativtager til oprettelsen af den globale dyrevelfærdsorganisation, "World Federation of Animals", for at sætte dyrevelfærd på FNs dagsorden. I dag sidder hun som bestyrelsesformand for organisationen.

Udenfor Dyrenes Beskyttelse tager Britta Riis også gerne nye udfordringer. Senest i 2021, da den daværende konservative borgmester i Gentofte Hans Toft opfordrede hende til at stille op til kommunalvalget. Britta Riis blev valgt og sidder i dag i byrådet i Gentofte Kommune.

Idrætten har også stadig plads i hendes liv og karriere - og i 2021 blev det også til en bestyrelsespost i Danmarks Idræts-Forbund. Og konkurrencementaliteten har hun heller ikke lagt bag sig. Det lærte kollegaerne blandt andet, da der skulle køres om kap i firhjulede atv’er til en sommerfest for et par år siden. Britta Riis slap nærmeste ikke speederen og satte alle andre til vægs.

Privat bor Britta Riis i dag i Gentofte med sin mand, 20-årige søn Nicolai og malthersen Viggo, som er adopteret fra internat.