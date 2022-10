Elling tager næste skridt mod billigere varme

ELLING:Skift til fjernvarme og spar 24.000 kr. om året – på varmeregningen.

Sådan lyder opfordringen fra Elling Borger- & Grundejerforening til borgerne i Elling. Foreningen arbejder aktivt for at gøre byen mere grøn og miljøvenlig. Det er nemlig foreningens håb, at Elling med sine ca. 520 husstande kan skifte status fra at være naturgasforsyningsområde til at være fjernvarmeforsyningsområde.

For at nå dette mål har foreningen nedsat en fjernvarmegruppe, der skal arbejde for, at Elling kan blive forsynet med fjernvarme fra Strandby Varmeværk.

Første skridt hertil var at få varmeværket til at udarbejde et konkret projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. Det lykkedes, og projektforslaget blev præsenteret på et velbesøgt borgermøde i Elling 12. september i år.

- Vi er utroligt glade for borgernes store interesse for projektet, og vi synes, det var flot, der mødte ca. 300 engagerede ellingborgere til vores borgermøde i september. Projektforslaget blev utrolig godt modtaget. Det er nu godkendt af Frederikshavn Kommune, så når vi har opnået tilstrækkelig med tilmeldinger, er der basis for at sætte projektet i gang, fortæller Kurt Kristensen, der er en af de fire ellingboere i fjernvarmegruppen.

Nu inviterer fjernvarmegruppen, i tæt samarbejde med varmeværket, til et Åbent Hus-arrangement på Strandby Varmeværk, Ravmarken 8, 9970 Strandby, lørdag 22. oktober fra kl. 10-14.

Der vil her blive lejlighed til at få en snak med lokale VVS-folk, bygningssagkyndige samt økonomirådgivere fra lokale pengeinstitutter, og ikke mindst en mulighed for at få individuel rådgivning, der tager udgangspunkt i netop den enkelte boligejers forhold.

- Vi har fået omdelt et informationsark til samtlige husstande i Elling. Det oplyser om mulighederne for at sikre en både stabil og klimavenlig varmeforsyning til vores huse her i Elling. Som en bonus oven i dette viser beregninger, at man ved konvertering fra gasfyr til fjernvarme i et parcelhus på 130 kvadratmeter kan opnå en besparelse på godt 24.000 kr. årligt. Det er altså over 2000 kr. per måned, fortæller Egon Svendsen, der også er med i fjernvarmegruppen.

Gruppen består desuden af Christian Bang og Thorkild Birket – alle fire er naturligvis bosiddende i Elling.

Det er fjernvarmegruppens mål, at der inden udgangen af november vil være minimum 300 husstande i Elling, der har tilmeldt sig projektet, for så vil der være basis for, at anlægsarbejdet kan gå i gang straks efter nytår.

Elling Borger- & Grundejerforening har tidligere haft stor succes med at have arbejdsgrupper målrettet specifikke områder, eksempelvis Å-gruppen, der efter oversvømmelserne i 2014 med deres indsats medvirkede til etablering af dige-sikring af Elling.