En respekteret og grundig journalist

Carl Åge Østergaard, journalist, Otto Sverdrupsvej 27, Frederikshavn, døde lørdag morgen 8. oktober, 72 år gammel.

Ordentlig, velovervejet og god at snakke med. Det er nogle af de ting, der falder en ind, når tanken falder på Carl Åge.

Og det uanset, om det er i familien eller blandt kollegerne.

Han var en god støtte, en klippe, som man gik til, når man havde brug for et godt råd.

Carl Åge var efternøler og blev født og voksede op på en gård i Høstrup mellem Viborg og Holstebro. Som 14-årig flyttede han med familien til Haderup, da faderen solgte gården til den ældste af sønnerne. Og det blev i Holstebro, han kom til at gå på gymnasiet.

Herefter fulgte et par år på Regnecentralen i Århus, hvor han arbejdede med programmering, inden journalistikken trak i ham, og han gik i mesterlære på Århus Stiftstidende i Hammel. En uddannelse han blev færdig med i juni 1975.

Forinden, omkring 1970, mødte han sin Inge til et bal i forsamlingshuset, og de to drog til Frederikshavn, da Vendsyssel Tidende lokkede med et job. Carl Åge i 1975, og Inge året efter.

Bortset fra et år som redaktionssekretær på Holstebro Dagblad blev Carl Åge i det frederikshavnske. Det var en tid, hvor der var flere aviser i området og forskellige arbejdsopgaver, så der fulgte forskellige jobs på Vendsyssel Tidende, Aalborg Stiftstidende i Sæby og senere også i Frederikshavn, på Frederikshavns Avis, VT Frederikshavns Avis og Nordjyske Stiftstidende.

Gennem alle årene var han kendt som en grundig, velskrivende og redelig journalist, uanset om det var en politinote eller en mere udredende artikel. Og han var ikke bange for at stille kritiske spørgsmål.

Han var særdeles vellidt blandt kollegerne og i en årrække valgt som tillidsmand.

Inge og Carl Åge fik i 1985 deres første barn, Sidse, og i 1988 fulgte tvillingerne Line og Lars. De tre børn bor i dag alle i Nordjylland, og de har tilsammen fem børn, som var en stor glæde for Carl Åge.

I familien var Carl Åge den, der kunne noget med ord: Familien har en tradition med, at når et barn bliver født, så skal alle skrive en tekst, et digt, til en bog til det nye barn, og her var Carl Åges bidrag noget for sig selv og en stor inspiration.

Men det var ikke kun det med ord, Carl Åge havde talent for. Hans hænder var også godt skruet på, således byggede han selv familiens sommerhus i Tversted i 1977, et hus der siden blev bygget om og til flere gange. Og han var en god handyman for børnene, når der skulle renoveres og sættes i stand.

En anden ting, der fangede Carl Åges interesse, var historie. Hvis nogen skulle vide noget om dansk eller international historie, om hvem, der var statsminister hvornår, eller kongerækken, så havde Carl Åge svar. Interessen for fortiden rakte også ind i egen familie, hvor Carl Åge gravede i slægtens historie.

I de første år i Frederikshavn boede Inge og Carl Åge i en lejebolig. Det skabte hos Carl Åge en særlig interesse for lejevilkår, og han var gennem mange år med i lejerforeningens bestyrelse og virkede som sagsbehandler samt som lægdommer i Boligretten.

Ferierne blev ofte brugt på kør-selv-rejser til bl.a. Norge og sydpå, hvor Inge og Carl Åge satte stor pris på at gå i naturen. I det hele taget var Carl Åge glad for at røre sig og komme ud. Således løb han meget i sine yngre år, hvor det blev til tre maratonløb. Og han har tilbagelagt adskillige tusinde kilometer på cykel i og omkring Frederikshavn og andre steder i landet.

I slutningen af 2014 valgte Carl Åge at søge fratrædelse, da avisen skulle indskrænke medarbejderstaben, men den ellers velovervejede Carl Åge fortrød. Heldigvis lykkedes det at få lavet en aftale om, at Carl Åge skulle arbejde nogle timer om ugen og især skrive om sager fra Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg. En aftale der fortsatte helt frem til i dag.

Carl Åge blev voksenven under Børns Voksenvenner for godt 10 år siden, hvorefter Inge kom med i bestyrelsen i lokalafdelingen i Frederikshavn. Siden trådte Carl Åge til som formand, da den daværende formand pludselig døde.

Carl Åge begraves fra Tversted Kirke onsdag 19. oktober kl. 11. Der er efterfølgende mindehøjtidelighed på Tannishus.