Fra skolelærer til præst: Thomas Erbs er klar på nye udfordringer

KLIM:- Jeg tror på kærligheden. Så enkelt kan det siges. Jeg tror på kærligheden i mig selv, i alle mennesker, og jeg ser Gud hver dag i netop de kærlige mellemmenneskelige tråde, der holder os sammen på kryds og tværs. Det skriver Thomas Krautwald Erbs i en pressemeddelelse til Det Nordjyske Mediehus.

Thomas Krautwald Erbs, som er 50 år, er fuld af vilje og mod på den nye opgave som præst i Klim-Hannæs Valgmenighed, som han tog fat på 1. juni. Få dage efter - 9. juni - bestod han den såkaldte bispeeksamen, der danner baggrund for hans ordination i Hasseris Kirke, som sker søndag 19. juni.

Det lå ikke lige i kortene, at Thomas skulle være præst. Og så alligevel. Som præstesøn blev han tidligt introduceret for menighedslivet og de opgaver, der knytter sig til hertil.

- Siden 1986 har jeg med undtagelse af få år sunget fast i kirken, først i kirkekor i Kolding og Aalborg og siden 2005 fast som kirkesanger i et pastorat på Mors, så med et forsigtigt slag på tasken har jeg i hvert fald medvirket i 1500 gudstjenester og kirkelige handlinger over årene.

Arbejdet på Mors har budt på flere opgaver ud over salmesangen.

- Blandt andet medvirken i kirkespillet, ”Bartimæus”, min egen Paulusmonolog, ”Paulus’ sidste Dage”, og sidst men ikke mindst har der hvert år været forskellige ad hoc-forløb med pastoratets konfirmander. Jeg har afholdt filosofilektioner og har desuden forfattet to skuespil, som jeg med mellemrum har lavet med konfirmanderne, siger Thomas Erbs.

To gange har han også været ansat som konfirmandunderviser i provstiet på Mors.

Vejen til præstegerningen

Thomas Erbs’ far er - som nævnt - også præst, men var oprindeligt skolelærer. Det samme er Thomas, som efter studentereksamen og et år som pædagogmedhjælper i SFO i Hundborg og pedelmedhjælper på Tingstrup Skole drog til Aarhus og startede på teologistudiet.

Dog trak hans anden store interesse - historier, digtning og det skrevne ord - endnu mere i ham, og han skiftede til danskstudiet i Aalborg. Men tiden i Aarhus førte også andet godt med sig, idet han her mødte Lene i 1993, som også var thybo fra Hassing. De har to sønner, Johan på 19 år, som netop er blevet student, og Markus på 22 år, som er ved at afslutte et halvt år på Ollerup Idrætshøjskole. Lene er pædagog i Øster Jølby Børnehus på Mors.

Efter at Thomas var blevet cand.mag. i dansk med historie som bifag, trak et job på Bjergby Friskole. Efter næsten 20 års ansættelse skulle Thomas så se sig om efter andet arbejde, da børnetallet faldt så meget, at det blev nødvendigt at reducere lærerstaben på skolen.

Så var der kun én vej for Thomas: Nu skulle han opfylde sin gamle drøm om at blive præst. Og ikke længe efter kom stillingsopslaget, hvor Klim-Hannæs Valgmenighed søgte ny præst. En grundtvigsk menighed, hvilket falder fint i tråd med både Thomas’ grundholdninger og med menneskesynet og tankerne bag den grundtvig-koldske friskole i Bjergby.

Nye merituddannelser kan føre til ordination som præst, men efter at Thomas havde besøgt den nye biskop i Aalborg, Thomas Reinholdt Rasmussen, mente denne, at det ville være mere eller mindre tidsspilde for Thomas Erbs at uddanne sig videre, idet han efter en god samtale konkluderede, at han havde alt det, der skal til for at være præst.

- Min baggrund i kirkelige sammenhænge og som lærer gør, at Klim-Hannæs Valgmenighed får en anden slags præst end en teolog, sikkert ikke en bedre præst, men en præst med en litterær og bred kulturel baggrund og erfaringer fra et andet levet arbejdsliv. I sidste ende handler det hele om de menneskelige relationer, siger Thomas Erbs.

Fremtiden i Klim

Thomas afløser Peter Haandsbæk Jensen, der med Annelise Søndengaard som hjælpepræst gennem fem år har været menighedens præst.

Når Lene og Thomas Erbs rykker ind i præstegården i Klim, bliver det første gang i en del år, der igen er en præst i boligen, som har været udlejet siden Thorben Johannesen gik på pension i 2013.

Og i menigheden glæder man sig meget til igen at have præsten boende i nærområdet.

Formand for fællesstyrelsen, Lotte Lolk, ser frem til at præsten igen bliver en del af lokalsamfundet.

- Thomas har mange gode idéer og er, udover det kirkelige arbejde, som vi har stor tiltro til, at han vil forvalte på bedste vis, frisk på at stå for hyggeligt samvær med både børn, unge og ældre i menigheden og andre lokale i området. Han er blandt andet en ganske habil kok, grillmester og pizzabager, så mon ikke der er baggrund for en del hyggelige arrangementer i præstegårdshaven? Når man er i en valgmenighed, der jo er selvforvaltende, behøver der ikke være så langt til, at idé og forslag kan blive til virkelighed, siger Lotte Lolk.

Thomas Erbs indsættes som præst i Klim-Hannæs Valgmenighed søndag 26. juni ved en festlig gudstjeneste i Klim Valgmenighedskirke og efterfølgende hyggeligt samvær for alle, der gerne vil være med.