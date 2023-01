Gule afspærringer er væk, og det giver glæde i Pølseboden: - Det er næsten ligesom at blive født på ny

BRØNDERSLEV:Fredag blev det markeret, at Banegårdspladsen i Brønderslev er blevet sat fri fra de mange gule afspærringer, som har præget området siden foråret.

Her har man bygget en ny bus-ø, hvor busserne kan holde rundt om. Inde i midten kan passagerne søge i læ, og der er et særligt, stort siddemøbel, som man kan bruge.

Der er også en elektronisk køreplan, som både viser tider for tog og busser, og den bliver også opdateret med eventuelle forsinkelser.

Den ny busperron blev indviet. Foto: Kim Dahl Hansen

Til indvielsen blev en rød snor klippet - det foregik i fællesskab af formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, Peter Stecher, og direktør for Nordjyllands Trafikselskab, Thomas Øster.

Peter Stecher og Thomas Øster klippede den røde snor. Foto: Kim Dahl Hansen

De holdt begge taler.

- Regnvejr er busvejr. Når det regner, skal mange ind i tog og busser, bemærkede Thomas Øster med henvisning til det temmelig grå og våde vejr, som dagen bød på.

Vejret var vådt til indvielsen. Foto: Kim Dahl Hansen

Han pegede på, at man med den nye busperron skaber en god forbindelse i byen.

- Det her bliver et knudepunkt for forskellige transportformer, mente han.

Her kan passagerer gå i ly eller sidde på en stor bænk udenfor. Foto: Kim Dahl Hansen

Peter Stecher glædede sig over, at man nu får glæde af første del af hele den omdannelse, der er på vej på Banegårdspladsen.

Banegårdspladsen og den ny busperron Arbejdet med at lave en ny busperron eller bus-ø, som den også kaldes, gik i gang i foråret 2022 og er blevet forsinket undervejs. Det er en form for bus-ø, som busserne kan holde rundt om. Passagerne kan sidde i bus-øen, hvor der også er et særligt siddemøbel, og buspassagerer kan stå i læ og holde sig orienteret om afgange via elektronisk visning af køreplaner. Der bliver også blomster. Busperronen er en del af en helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev, som byrådet godkendte i 2018. Der er også planer om at bygge boliger. Banegårdspladsen skal forbinde Brønderslev bys vigtigste funktioner og indbyde til ophold og fællesskab, og det skal være et knudepunkt for handel og attraktioner. VIS MERE

En af busserne kom også forbi den nye bus-ø, og blandt passagerne var Mikkel Hansen, der skulle til Manna. Han syntes godt om den nye plads og hæftede sig ved, at der er blevet bedre plads til busserne.

- Der er mere plads til at gå i ly, og det er blevet rigtigt flot, sagde han.

Mikkel Hansen skulle med bussen til Manna - han syntes, den ny busperron er blevet flot. Foto: Kim Dahl Hansen

Travlhed i Pølseboden

Der var også en, der var særligt glad for at slippe af med afspærringerne. Det er Henning Larsen, der driver Pølseboden på Banegårdspladsen. Han har været omgivet af spærringer under byggeprojektet, hvor mange p-pladser forsvandt, og kunderne havde svært ved at parkere - dog fik Pølseboden efter et stykke tid to midlertidige parkeringspladser til kunderne.



Til indvielsen var det da også Pølseboden, der leverede hotdogs efter talerne.

Henning Larsen havde travlt i Pølseboden. Foto: Kim Dahl Hansen

Henning Larsen melder om en rigtig god dag. Han er meget glad for, at de gule afspærringer er væk.

- Det er jo dejligt. Det er næsten ligesom at blive født på ny, siger han.

Problemet har været, at kunderne har haft svært ved at finde parkering nær Pølseboden. Nu er der igen mange parkeringspladser på Banegårdspladsen, og Henning Larsen håber, at det vil medføre flere kunder.

- Jeg tror, det bliver positivt. Folk vil køre ind til en pølsevogn. Hvis ikke de kan parkere, så kører de videre til noget andet. Jeg tror, det er positivt, at de kan komme herhen og holde, siger Henning Larsen.

Pølseboden var klar med hotdogs. Foto: Kim Dahl Hansen

Projektet med den ny busperron står i 4,6 mio. kr., og Nordjyllands Trafikselskab har givet et tilskud på en mio. kroner.