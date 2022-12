Jonna afløser Steen, der har valgt at stoppe før tid

JAMMERBUGT:Hun har gennem hele sit liv været engageret i frivilligt arbejde, og nu kan Jonna Christensen også kalde sig formand for bestyrelsen i Frivillighuset Jammerbugt.

I hvert fald foreløbigt frem til marts næste år, hvor der skal være repræsentantskabsmøde og valg til bestyrelsen.

Hun afløser Steen Andersen, som har valgt at stoppe som formand efter syv år i bestyrelsen, hvoraf de seks år var som formand.

- Der er kommet en ny leder og en ny retning - det er derfor et naturligt tidspunkt for mig at stoppe, og jeg synes, at der skal nye kræfter til, siger Steen Andersen.

Det har været et turbulent år for Frivillighuset Jammerbugt, som i foråret stod uden leder efter, at den daværende leder, Jette Juel Jensen, fratrådte sin stilling.

Ifølge Nordjyskes oplysninger indgik Jammerbugt Kommune en aftale om fratrædelse med Jette Juel Jensen. I kølvandet på denne beslutning valgte to bestyrelsesmedlemmer at forlade bestyrelsen, og de sendte efterfølgende et brev til den samlede kommunalbestyrelse, hvori de blandt andet kritiserede Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen for at ville bestemme over såvel indhold som personale i en forening, som skal styres af frivillige.

Den turbulente forhistorie afskrækker imidlertid ikke Jonna Christensen, der har været medlem af bestyrelsen siden september 2021.

- Jeg har sagt ja til at overtage formandsposten frem til repræsentantskabsmødet i marts, da jeg gerne ser, at Frivillighuset kører videre, siger den nye formand og ser frem til, at bestyrelsen forhåbentlig igen bliver fuldtallig, når der skal afholdes repræsentantskabsmøde.

I øjeblikket består bestyrelsen af to foreningsvalgte medlemmer og en kommunal repræsentant, og der mangler derfor tre bestyrelsesmedlemmer.

Vi har besluttet at lave en såkaldt genopret-ningsplan ... og jeg er helt sikker på, at vi nok skal få skabt ro om huset. Jonna Christensen, konstitueret bestyrelsesformand

Den midlertidige formand er medlem af en række udvalg i blandt andet håndboldklub, borgerforening, Kaas Sport- og Lystanlæg og grundejerforening. Desuden har Jonna Christensen i godt fire år været frivillig i Jammerbugt Kultur- og Erhvervscenter, hvor hun har hjulpet i forbindelse med koncerter og arrangementer.

Hun er aktiv i "Ældre Hjælper Ældre" og har været aktivitetsleder af "Røde Kors Nørkleklub" i Pandrup i knap tre år. Desuden har hun været bisidder og partsrepræsentant for unge.

Selv om Jonna Christensen betegner 2022 som et "mærkeligt" år, er hun fuld af optimisme i forhold til fremtiden.

- Vi har besluttet at lave en såkaldt genopretningsplan, og heri ligger mange gode ting - blandt andet ny strategi og nye vedtægter, og jeg er helt sikker på, at vi nok skal få skabt ro om huset. Desuden skal vi flytte i nyt lokale i Brovst, hvilket formentlig sker i februar, siger hun.

Frivillighuset Jammerbugt fraflyttede tidligere på året adressen i Pandrup, og lige nu venter bestyrelse og medarbejdere på, at de kan komme ind i de nye rammer i Brovst. Arkivfoto

1. november tiltrådte Sisse Gramstrup Munk som ny leder af Frivillighuset Jammerbugt, og hun ser frem til samarbejdet med den konstituerede formand.

- Jeg glæder mig virkelig til, at vi sammen får skabt et nyt grundlag for husets formål – nemlig at understøtte de nuværende frivillige sociale foreninger såvel som de nye. Derudover skal vi sammen, med udgangspunkt i den nyeste viden og den kommunale Frivilligpolitik, støtte, udvikle og fremme det frivillige sociale arbejde, siger hun.